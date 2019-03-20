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快訊／三重街頭槍擊案6小時破案　警連夜偵辦速逮17人

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▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市三重區碧華街與仁義街口19日深夜11時許，傳出有民眾聚眾鬥毆，現場還有多聲槍響。三重警方獲報後漏夜偵查，終於在6小時之後，將17名相關涉案人通通逮捕歸案，並在他們車上及身上找到作案用的改造槍枝及刀械棍棒，全案在偵訊後，警方將以殺人未遂、毀損、聚眾鬥毆、違反槍砲彈藥管制條例等罪名，把這17人通通移送法辦。

警方表示，雙方因為有女性友人遭到調戲而起衝突，各自找來友人助陣，並相約在三重區進安公園旁談判。沒想到其中一方的21歲陳姓男子及21歲唐姓男子到場後，遭到對方綽號小胖的男子，帶人持刀槍信號彈等武器攻擊，陳男左臂中刀，而唐男則是右臀中槍。

警方聞訊後趕抵現場，發現持械傷人的一方已經逃逸無蹤，警方除了在現場蒐證外，並循線追查，甚至出動偵查隊員跨縣市搜查，終於在清晨7時許，將17名涉案關係人，通通帶回警局，繳獲改造手槍1把、開山刀5隻、鋁製球棒3把，訊後將以殺人未遂、毀損、聚眾鬥毆、違反槍砲彈藥管制條例等罪名，移送這些參與鬥毆的惡棍。

▲▼警方在犯嫌車輛上查獲球棒及開山刀。（圖／記者趙永博翻攝）

▲警方在犯嫌車上查獲球棒及開山刀等武器。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲路邊停放的貨車也遭到犯嫌射出的子彈貫穿。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲警方在現場查獲擊發的彈殼。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲三重分局分局長李安淳及偵查隊長鄭偉豪都到現場調度指揮。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：警察,槍擊,破案,碧華街,進安公園

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