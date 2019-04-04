準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

地方中心／台中報導

告別單身開趴卻延誤婚事！楊姓男子決定與女友共結連理，前一晚在家開心與好友開告別單身趴，喝很嗨，隔天騎車準備載女友去登記結婚，卻在路上遇上警察，酒測值高達0.78。楊男急著結婚問警：「何時可以走？」警無奈回他要移送法辦需「改天」，讓他大嘆「完蛋了！日子是女友選的」。

▲準新郎告別單身趴喝太嗨，隔天騎車在去登記的路上被逮到酒駕，結不成婚。（圖／記者李忠憲翻攝）

第二警分局文正派出所巡佐洪啟松3月29日下午3點多，率同事在北區崇德路上設置路檢，發現一台機車騎過來時，疑似想閃避路檢，立刻攔查。警方發現騎車的40歲楊姓男子身上有濃濃酒味質問：「你有喝喔！」楊男只好坦承自己在家裡有喝，乖乖準備接受酒測。

▲準新郎得知結不成婚，十分懊惱。（圖／記者李忠憲翻攝）

過程中，楊男頻問警方「要多久？」、「何時可以走？」警方反問他是有什麼急事嗎？楊男才說，他今天要跟女友登記結婚，昨晚在家裡邀來朋友在家裡開告別單身趴，因為太嗨，他喝了一瓶威士忌，現在正要去接女友到戶政事務所。

警方得知後驚呼「蛤！真的假的啦！要公證你還搞這齣！(台語)」，楊男還面露笑容，開心地出示他跟女友的LINE對話紀錄，證明自己所言不假。但楊男酒測值已超標，須依公共危險罪嫌移送台中地檢署。警也無奈回他，「你只能再另擇黃道吉日，完成人生大事！」

楊男聽到噩耗後完全笑不出來，懊悔不已，大嘆說「我完蛋了！日子是女友選的！」但警方也只能依法辦理，無可奈何。

警方呼籲，喝酒不可怕，可怕的是喝酒還駕車。切勿罔顧自己及他人的生命、財產，僥倖心態可能毀了自己或他人一生。民眾如發現他人飲酒完準備駕車，應及時阻止，避免遺憾發生，維護社會安全，你我有責。

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