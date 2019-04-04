　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／台中報導

告別單身開趴卻延誤婚事！楊姓男子決定與女友共結連理，前一晚在家開心與好友開告別單身趴，喝很嗨，隔天騎車準備載女友去登記結婚，卻在路上遇上警察，酒測值高達0.78。楊男急著結婚問警：「何時可以走？」警無奈回他要移送法辦需「改天」，讓他大嘆「完蛋了！日子是女友選的」。

▲▼準新郎告別單身趴喝太嗨，結果在去登記的路上酒駕被逮，結不成婚。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲準新郎告別單身趴喝太嗨，隔天騎車在去登記的路上被逮到酒駕，結不成婚。（圖／記者李忠憲翻攝）

第二警分局文正派出所巡佐洪啟松3月29日下午3點多，率同事在北區崇德路上設置路檢，發現一台機車騎過來時，疑似想閃避路檢，立刻攔查。警方發現騎車的40歲楊姓男子身上有濃濃酒味質問：「你有喝喔！」楊男只好坦承自己在家裡有喝，乖乖準備接受酒測。

▲▼準新郎告別單身趴喝太嗨，結果在去登記的路上酒駕被逮，結不成婚。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲準新郎得知結不成婚，十分懊惱。（圖／記者李忠憲翻攝）

過程中，楊男頻問警方「要多久？」、「何時可以走？」警方反問他是有什麼急事嗎？楊男才說，他今天要跟女友登記結婚，昨晚在家裡邀來朋友在家裡開告別單身趴，因為太嗨，他喝了一瓶威士忌，現在正要去接女友到戶政事務所。

警方得知後驚呼「蛤！真的假的啦！要公證你還搞這齣！(台語)」，楊男還面露笑容，開心地出示他跟女友的LINE對話紀錄，證明自己所言不假。但楊男酒測值已超標，須依公共危險罪嫌移送台中地檢署。警也無奈回他，「你只能再另擇黃道吉日，完成人生大事！」

楊男聽到噩耗後完全笑不出來，懊悔不已，大嘆說「我完蛋了！日子是女友選的！」但警方也只能依法辦理，無可奈何。

警方呼籲，喝酒不可怕，可怕的是喝酒還駕車。切勿罔顧自己及他人的生命、財產，僥倖心態可能毀了自己或他人一生。民眾如發現他人飲酒完準備駕車，應及時阻止，避免遺憾發生，維護社會安全，你我有責。

【更多新聞】

不滿提分手　離婚男手刃女友伴屍6小時再跳樓自殺

玄天上帝有交代　彰化清聖宮連5天「打卡送2粒芭樂」救果農

保全ATM補鈔暗槓10天擁1300萬　晉身VIP環北台7天花掉500萬

ET快訊
惹到「地下署長」！替代役男慘遭霸凌推下樓
告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友公證一吹0.78…驚呼：完蛋了

關鍵字：酒駕,公共危險,準新郎,結婚,第二分局,台中市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／軍用卡車A到瑪莎拉蒂　後方行車紀錄畫面曝光

屏東醉男躲警撞「籃球兄弟」！12歲弟昏迷指數6…千人集氣：醒來過兒童節

苦苓／就算修了法，酒駕還是會不斷的發生

吾爾開希知名酒吧「操場」暢飲　騎車遭活逮...警沒認出他

不滿褓母悶死小男嬰　網友號召南港住處「路過」遭警驅離

保母緊壓20分！男嬰「四肢掙扎」窒息亡　爸淚崩：一定要再回來當我兒子

影／保全ATM補鈔暗槓10天擁1300萬　晉身VIP環北台7天花掉500萬

5米窄巷火警！雜物堆置救援難　「人力拉60米水線」1.5小時才滅火

駕駛邊開邊彎腰撿東西　一分神如「保齡球」連撞11輛機車

通緝犯交保沒錢搭車回台北　闖空門抱走收銀機又回籠

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

《小美好》姊妹劇來了！　「187學霸❤氧氣少女」初戀日常閃炸

5米窄巷火警！雜物堆置救援難　「人力拉60米水線」1.5小時才滅火

駕駛邊開邊彎腰撿東西　一分神如「保齡球」連撞11輛機車

通緝犯交保沒錢搭車回台北　闖空門抱走收銀機又回籠

4人1狗逃3樓頂躲火警　黃金獵犬主人堅持：先救牠再救我

惹到「地下署長」！替代役男慘遭霸凌推下樓　他驗傷報案：腦震盪了

準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

縱火狂男選中逾130年歷史林家古宅　濃煙四竄幸未損及本體

勸「旅館黑名單」走人遭嗆　男亮彈簧刀怒捅他胸腹

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強迫辣小三XX自拍

連假痛苦指數100%！爸被隊友衝康「一招保命」　網讚翻：安太座最上策！

5米窄巷火警！雜物堆置救援難　「人力拉60米水線」1.5小時才滅火

韓國瑜為何延後「吳韓會」？　學者：要吳敦義先搞定朱王

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

唉！6件「看起來還好的小事」其實重傷地球　換新手機、放天燈都上榜

KIA最安全小車Picanto只要44.9萬元　MPV Carens也享配備無痛升級

以「島嶼電影」開啟柏林與台灣的世代對話：Taiwan Zukunft

Fitbit Versa Lite動手玩：價格不到6,000元的健身好夥伴

民進黨總統初選白熱化　藝人受高層指示淪帶風向網軍？

潘若迪老婆脫口「這句話」　庹宗康一聽怒了…當場爆氣開嗆！

侯友宜訪深坑老街　推動在地老分駐所成多元遊客中心

社會熱門新聞

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

國3再奪2命！小客車被卡車90..

賓利被撞怒揮拳！肇事男：傷害和..

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正..

撿屍遊艇大亨起底　孫芸芸是船上..

私刑霸凌者　呂秋遠提10方法更..

大稻埕「紅背包女浮屍」身分曝光

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老..

虎媽道歉　1116字還原甩耳光..

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

周玉蔻敗訴賠180萬元！馬英九..

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送..

公車司機中風　癱抓方向盤30秒..

虎媽可判4年半！「利用兒童犯罪..

更多熱門

相關新聞

懷疑學生作弊　老師竟留全班重考

台中海線某高工傳出李姓老師懷疑學生在英文段考作弊，沒證據卻要求全班放學留下重考同一份試卷，並以重考分數計算，學生認計分方式不公平向學校反映，竟遭老師酸「心虛」。對此，校方表示，老師違反重考規定已口頭告誡；中市教育局則認為該名教師處理方式不妥，將要求學校提出檢討報告，適當處分。

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

男無照酒駕撞警落跑　警圍捕歸案

花蓮酒駕再犯率高　有人11次酒駕被罰百萬

台中透天厝火警延燒2工廠　1男獲救

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

小米掃地機器人4／4限時10元

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

6歲重症女孩配對成功　被悔捐瞬間痛哭

洞窟驚見白骨　4探險愛好者揭破命案

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面