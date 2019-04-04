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單車婦遭騎士追撞爆頭慘死　事故鑑定圖驚見還有「隱形殺手」

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▲▼網友曾目睹悲劇在眼前發生，因此堅持當看到違停就要檢舉的「檢舉魔人」。示意圖與本案無關。（圖／記者林悅翻攝）

▲王男把車子違停路邊紅線，導致騎單車的婦人為閃避遭後方追撞致死。（示意圖為資料照，與本案無關／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北曾姓婦人2017年間在市民大道騎單車突遭後方機車追撞倒地，曾婦頭部重創不治，楊姓機車騎士被依過失致死罪遭判刑定讞後，因全案送事故鑑定發現，曾婦是為閃避前方紅線違停車而偏移方向遭追撞，違停車也要負肇事責任，台北地檢署日前循線找到王姓違停車主，另依過失致死罪起訴王男。

曾婦是在2017年6月6日傍晚6點左右，騎單車行經台北市市民大道5段錢的時候，為了閃避前方違規停在紅線的自小客車，行進路線往左偏移，結果馬上被楊姓機車騎士撞上，曾婦被撞倒時，頭部著地，導致腦出血合併氣腦，骨盆、肋骨等多處骨折，經送醫急救4天仍宣告不治。

楊姓騎士留在現場向警方坦承肇事，警方仍依規定蒐證、拍照後，將全案送交台北市車輛行車事故鑑定委員會做肇事責任鑑定，結果鑑定結果，楊男在限速40公里的路段以50公里超速，且未注意車前狀況是肇事主因，肇事次因分別為，楊婦突然偏向，以及前方自小客車違停紅線，導致楊婦必須閃避。

檢警立刻再以圖追車，以車追人，找到自小客車的王姓車主，將他依過失致死罪嫌起訴。至於楊男原本被判刑5月，緩刑5年，但因未能依約給付楊婦家屬100萬元和解金，已在日前被法院判決撤銷緩刑確定，楊男需繳易科罰金15萬元，否則就要坐牢。

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關鍵字：車禍,追撞,超速,違停,紅線,過失致死,事故鑑定,肇事責任

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