「禮讓韓國瑜當選」　高雄高階退休警涉散布蔡英文假訊息遭法辦

▲調查局查假新聞竟抓到退休的副分局長在特定群組張貼「蔡英文」名字的偽變造函文，企圖誤導選民投票意向。（圖／記者李毓康攝）

突發中心／新北報導

調查局偵辦2起意圖妨害九合一選舉假訊息案，查獲前高雄市政府警察局新興分局退休副分局長劉宗傑，涉嫌於Line特定群組張貼「蔡英文」名字的偽變造函文，企圖誤導選民投票意向，調查局已將劉男函送高雄地檢署偵辦。此外，另名朱姓男子涉嫌於臉書「韓國瑜後援會」發表恐嚇民進黨副秘書長徐佳青及趙天麟等7名立法委員之圖文，也函送高雄地檢署偵辦。

調查局查出，退休副分局長劉宗傑去年10月間，在Line群組中轉貼以「民王進步黨中央黨部」主席蔡英文名義、秘書長洪耀福決行的變造函文，內容指「要求黨員與支持者避免使國民黨籍高雄市市長候選人韓國瑜選後轉而參選總統，影響蔡總統連任，故應禮讓韓國瑜當選市長…」，企圖誤導選民投票意向。

高雄市調查處接獲情資後，立即約談劉宗傑到案說明，但他供稱因有趣而轉貼分享，並不是他變造的，無法交待偽變造函文出處。

另一名待業中朱姓男子，不滿民進黨副秘書長徐佳青及趙天麟等7名立委之選舉言論，遂以渠個人帳號於facebook「韓國瑜後援會」中發表恐嚇圖文，高雄市調處也約談朱男到案，朱男坦承不諱，一樣函送高雄地檢署偵辦。