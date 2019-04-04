韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開…警察全傻了！

▲韓國瑜市長帶隊查夜店，當場成了臨時粉絲見面會 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜就在深夜時間親自帶了高雄市警察局長等人擴大臨檢，就在苓雅區一間知名夜店時，燈光一打開，現場的顧客一看到市長來了，幾乎是尖叫聲不斷，民眾高喊「市長好」，讓臨檢的員警當場也看傻了眼，私下說：「現在是粉絲見面會」。

高雄市政府警察局選在清明連假開始的深夜，晚上11點就在苓雅分局的八摟大禮堂舉行勤教，市長韓國瑜也親自到場，大約接近晚間11點半左右一起出發來到苓雅區一間知名夜店，大批員警先行到場進入後，韓國瑜也搭乘車輛抵達夜店門口，下車的時候韓國瑜還愣一下，問：這麼多人進去好嗎？不過還是在分局長的陪同下一起進入。

夜店在大批員警進行臨檢時，打開了燈光，這讓現場的群眾也目擊到了韓國瑜來，群眾一看到韓市長開始尖叫，喊著市長好，韓國瑜被拱上台講話，韓國瑜說：「這邊打攪大家，真的很不好意思，真的對不起，希望大家能夠有一個有益身心健康的活動，好不好？」底下群眾高聲喊好！

看到這樣的場面，也讓身經無數次臨檢的員警也看傻了眼，直說根本沒有看過這種場面，因為就變成了韓國瑜市長的臨時粉絲見面會，不過員警也希望大家都能夠聽韓國瑜市長的話「遠離毒品」。