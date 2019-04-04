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27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

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▲台南市警永康分局永信派出所所長莊大成、警員黃璽丞，巡邏時發現可疑而攔查駕車的27歲謝姓女子，謝女拒檢竄逃，警方追約1公里緝獲謝女，起獲毒品咖啡包、K他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局永信派出所所長莊大成、警員黃璽丞，巡邏時發現可疑而攔查駕車的27歲謝姓女子，謝女拒檢竄逃，警方追約1公里緝獲謝女，起獲毒品咖啡包、K他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局永信派出所所長莊大成、警員黃璽丞，巡邏時發現可疑而攔查駕車的27歲謝姓女子，謝女拒檢竄逃，警方追約1公里緝獲謝女，只見身高170公分的她穿著小熱褲、拖鞋，留著一頭長黑髮，員警手拿槍喝令她「下車」，隨即起獲第三級毒品咖啡包9包、K他命3包及不明結晶體18罐，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警永康分局永信派出所所長莊大成、警員黃璽丞，巡邏時發現可疑而攔查駕車的27歲謝姓女子，謝女拒檢竄逃，警方追約1公里緝獲謝女，起獲毒品咖啡包、K他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局永信派出所所長莊大成、警員黃璽丞，巡邏時發現可疑而攔查駕車的27歲謝姓女子，謝女拒檢竄逃，警方追約1公里緝獲謝女，起獲毒品咖啡包、K他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，4月1日深夜謝姓女子開車行經永康區文化路，因未開啟大燈、行車不穩，巡邏員警見狀待謝女停等紅燈時，上前關心並示意攔查，但謝女未停車反而加速逃逸，員警趕緊尾隨上去，過幾個路口後發現該車自行停靠路旁，但車上人員未下車。員警為執勤安全，拔槍警戒，喝令駕駛謝女下車。

▲台南市警永康分局永信派出所所長莊大成、警員黃璽丞，巡邏時發現可疑而攔查駕車的27歲謝姓女子，謝女拒檢竄逃，警方追約1公里緝獲謝女，起獲毒品咖啡包、K他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莊所長見謝女精神恍惚，疑似有吸食毒品情事，經盤查後果然在謝女隨身包內查獲印有惡魔圖像的毒咖啡包9包（含袋重約108公克）、K他命3包（含袋重約9公克）及不明結晶體18罐，偵訊後依法送辦。

▲台南市警永康分局永信派出所所長莊大成、警員黃璽丞，巡邏時發現可疑而攔查駕車的27歲謝姓女子，謝女拒檢竄逃，警方追約1公里緝獲謝女，起獲毒品咖啡包、K他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警分局今年來強力緝毒，績效特別優異，讓毒蟲難過境、不法業者自行關店，在地民眾充分感受到警方打擊毒品的決心。

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關鍵字：吸毒,拒檢,竄逃,毒品

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