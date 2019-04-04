小屁妹狂Diss三次：阿姨胖嘟嘟！陌生姨傻眼尷尬笑　一張照片網全歪樓

▲原PO對小女孩的行為相當傻眼。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

地方中心／綜合報導

小孩的言行舉止真的要特別注意，一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己吃東西到一半，就有小女孩跑過來問個不停，之後還一連說了三次「阿姨胖嘟嘟」，讓她相當傻眼，只能尷尬的笑笑來帶過現場氣氛。不過，貼文一出，不少網友卻歪樓在照片上，也為原PO的貼文帶來新亮點。

原PO表示，「當時兩個小女孩進來，看樣子應該有國小了，小女孩很沒禮貌的跑過來我桌邊看我吃什麼，然後問個不停，她爸是有阻止說，不要打擾阿姨吃晚餐，沒禮貌」但，更讓原PO傻眼的還在後頭，小女孩竟然大聲問她爸爸說，「爸爸，為什麼阿姨胖嘟嘟」而當下她的父母雖然馬上阻止說：「沒禮貌，不可以這樣講」但小女孩卻越講越故意，還一連說了三次：「阿姨胖嘟嘟」。

▲就是這碗麵線讓網友紛紛歪樓。（圖／翻攝自爆怨公社）

小女孩的行徑讓原PO相當傻眼，當下也只能笑笑帶過現場尷尬氣氛，還好小女孩的爸媽也有道歉，但原PO也不禁感嘆，「小朋友，阿姨在這邊跟妳說，妳這樣白目下去，以後會出事的喔！」對此，網友看到後紛紛留言表示，「嚇她！跟她說你要把她吃掉」不過，多數網友紛紛歪樓在原PO貼出的圖片上，那一碗料多實在的麵線讓不少網友敲碗，「這麵線哪裡買的」、「跪求店址」。

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