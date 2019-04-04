連假痛苦指數100%！爸被隊友衝康「一招保命」　網讚翻：安太座最上策！

▲連假出遊妻子忙著檢查行李，兒子卻將客廳弄得一團糟，他只好放大招自救。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

突發中心／綜合報導

不少人喜歡趁著連假期間出遊，但收拾行李時，若碰上孩子在一旁嬉鬧，還把玩具撒得滿地都是，想必會讓不少媽媽忍不住爆氣吧！4日是清明連假的開始，一名調皮的兒子竟在出遊前夕將家裡弄得一團糟，讓爸爸只好「放大絕」將妻子引開，免遭魚池之殃，讓不少人直呼這招是「安太座最上策！」

一名爸爸在臉書社團「爆怨公社」發文，連假開始「痛苦指數100%」，面對兒子這個神一般的隊友，竟然在出遊前將一箱又一箱的玩具全打開，客廳地面也都被玩具給佔據，此時兒子竟還跪在收納箱內玩得不亦樂乎，讓這名老爸忍不住仰天長嘯，「為什麼要出門前才這樣搞我？」相當無奈。

此時，孩子的媽仍渾然不覺，在房間內檢查行李，頻頻問他「錢包帶了嗎？證件帶了嗎？」為了避免老婆大人發火，這名爸爸只好走回房間告訴妻子，「不急慢慢來，錢在2樓桌上，妳幫我帶著」，邊催促兒子快點收拾，不然「等等我們父子就gg了」。

照片曝光後，網友們才發現這名爸爸原來暗藏心機，2樓桌上那疊厚厚的千元鈔票成亮點，直呼「安太座安得不錯喔！」、「安太座最上策！」、「看到那疊就不會生氣了」、「這一疊算完，還可以拖個幾分鐘」、「系啊，害你老貝又要安太座了」、「這個是在炫富啦，想要藉你兒子弄亂客廳的事然後偷偷的炫富」、「安太座得保平安」、「換百鈔可以拖更久」。

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