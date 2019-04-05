公墓火警搶救　台南市消防局運用無人機勘災迅速救災

▲為減輕救災人負擔，消防局特出動無人機搭載滅火彈，配合義消通訊中隊專業操作，使得山林火災之火點勘查及救災滅火能迅速處置，大大縮短救災時間及提升效能。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

清明期間公墓火警頻傳，台南市消防局亦針對轄內以往發生火災頻率高、地形崎嶇及搶救不易之墓區研擬因應對策，策訂具體防救作為，為減輕救災人負擔，消防局特地出動無人機搭載滅火彈，配合義消通訊中隊專業操作，使得山林火災之火點勘查及救災滅火能迅速處置，大大縮短救災時間及提升效能。

消防局事先協調各機關、學校、團體及媒體等進行防火宣導，宣達清明掃墓應注意事項，對於發生火災頻率較高之墓區及時段，規劃派遣人車巡邏或駐點方式進行警戒，並於現場提供水源，供民眾於燃燒冥紙後，澆熄火源，以免不慎引發林野火災。

消防局長李明峯表示，山林公墓因地形、地貌崎嶇不平，經常無路可尋跡進入，一旦發生火警，消防人員光是找尋道路、佈署水線救災就需耗費相當體力與時間，對救災人員來說無疑是一項挑戰，無形中也增加救災危險程度。為減輕救災人負擔，消防局特地採購無人機搭載滅火彈並配合義消通訊中隊專業操作，使得山林火災之火點勘查及救災滅火能迅速處置，大大縮短救災時間及提升效能，充分發揮各種滅火方式之巧思，也降低因火災致使PM2.5空氣汙染，提供大台南民眾優質生活環境。

黃偉哲市長表示:透過災前的雜草清運、防火宣導等減災作為，強化民眾防災素養，建立自保自救及救人之基本防災理念，加上災時應變機制的建立、搶救裝備器材的整備及防救災演練，宣導民眾骨灰放置殯儀館、灑葬或樹葬等環保殯葬方式，降低公墓火警發生機率，減少傷亡及損失，使台南市成為宜居城市。