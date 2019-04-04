　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

公墓火警救災新利器　灑水噴霧設備及輕量裝備提升搶救效能

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市消防局全國首創採購各項輕量救災裝備及救災灑水噴霧設備，減輕消防人員長途布線救災重擔，有效提升山林公墓火警搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局全國首創採購各項輕量救災裝備及救災灑水噴霧設備，減輕消防人員長途布線救災重擔，有效提升山林公墓火警搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來，山林公墓火警居高不下，為了有效降低山林公墓火警的發生機率，台南市消防局除了針對該類火災類型，擬定搶救計畫、進行搶救演練外，亦全國首創採購各項輕量救災裝備及救災灑水噴霧設備，減輕消防人員長途布線救災重擔，有效提升搶救效能。

▲台南市消防局全國首創採購各項輕量救災裝備及救災灑水噴霧設備，減輕消防人員長途布線救災重擔，有效提升山林公墓火警搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，消防人員於火災搶救時，為保護自身安全須穿著消防衣、帽、鞋、空氣呼吸器等總重達20公斤裝備，加上布署水線還要背負2條3公斤水帶，對救災人員來說耗費身心體力甚鉅，無形中也增加救災危險程度。

▲台南市消防局全國首創採購各項輕量救災裝備及救災灑水噴霧設備，減輕消防人員長途布線救災重擔，有效提升山林公墓火警搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為減輕救災人負擔，消防局特地採購救災灑水噴霧設備、山林火警專用之輕便型消防衣，穿戴面罩搭配適當濾毒罐及其他水帶夾、水帶背包等各項新型器材之使用，充分發揮各種滅火方式之巧思，大大提升山林暨公墓火災搶救效率，降低山林公墓火警燃燒面積，減少PM2.5空氣汙染，提供大台南民眾優質生活環境。

黃市長偉哲表示，透過災前的雜草清運、防火宣導等減災作為，強化民眾防災素養，建立自保自救及救人之基本防災理念，加上災時應變機制的建立、搶救裝備器材的整備及防救災演練，宣導民眾骨灰放置殯儀館、灑葬或樹葬等環保殯葬方式，以降低公墓火警發生機率，減少傷亡及損失，使台南市成為宜居城市。

ET快訊
孫鵬低頭哭了！　淚訴赴美救子「不知道明天會發生什麼」
3同學逃下巴士留她一人！12歲女童遭6男性侵「開到總站才發現
Roy Kim證實散播淫片　教授爸「剩1年退休」道歉：是我的
OL掃墓左眼爆痛「視力剩0.1」　眼皮翻開藏4隻「帶刺汗蜂」

關鍵字：公墓火警,救災,利器,灑水,噴霧設備

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

虎媽可判4年半！「利用兒童對兒童犯罪」律師批太惡劣

「女主角」的鬥爭... 虎媽衝學校帶女兒「賞巴掌」原因曝光　

影／巴掌債巴掌還！虎媽打完再給「施暴女家長」一封信：下次打人眼睛放亮

遊艇大亨竟是李宗瑞2.0！東區豪宅成狼窩　夜店獵豔隨機撿屍迷姦　　

不滿褓母悶死小男嬰　網友號召南港住處「路過」遭警驅離

保母緊壓20分！男嬰「四肢掙扎」窒息亡　爸淚崩：一定要再回來當我兒子

影／保全ATM補鈔暗槓10天擁1300萬　晉身VIP環北台7天花掉500萬

公墓火警救災新利器　灑水噴霧設備及輕量裝備提升搶救效能

永康分局入新厝喜事連連 3人同時考取警察大學

千里緣分一線牽！　義大利人來台出差就醫驚見自家莊園畫作掛在診所

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

《小美好》姊妹劇來了！　「187學霸❤氧氣少女」初戀日常閃炸

公墓火警救災新利器　灑水噴霧設備及輕量裝備提升搶救效能

永康分局入新厝喜事連連 3人同時考取警察大學

千里緣分一線牽！　義大利人來台出差就醫驚見自家莊園畫作掛在診所

金山警撂流利英語　助美籍夫婦脫困揪感心

清明掃墓啟動交通管制　金山警籲：注意車況

玉井分局3所卸、新任所長布達交接　持續打拼樂活大玉井

台南學甲警所長布達交接　迎接治安新氣象

兒少保護一起來　台南婦幼隊新南國小熱情宣導

舞蹈化為宣導力量　高鐵台南站籲登革熱防治

議員遞上「2歲孩媽媽的一封信」　韓國瑜搖手：別放在我桌上

面臨50項謀殺罪+39項殺人未遂！　紐西蘭恐攻嫌犯5日出庭受審

準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

小貓看醫生好自在　打針完「舔肉球洗臉」：一塊小蛋糕

旅途中遇瘦弱病黃狗！　他開1100英里衝回收容所領養

全球第一隻「人工授精」美洲虎寶寶　出生2天就被親媽吃掉！

隨便拍都美！雲林打卡熱點　粉紅城堡、水漾森林教堂超夢幻

汶萊「亂石砸死同志」新法上路　外交部警示：適用外國人

說謊3個禮拜⋯崔鍾訓親口認罪！　「給你錢，放過我酒駕」

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強迫辣小三XX自拍

他被驗出癌症末期　突買樂透中770萬！將帶老婆「一路玩到掛」

羅志祥見村姑選手：妳要幹嘛？　音樂一下全場秒傻眼

地方熱門新聞

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：..

義大利人來台就醫　 驚見自家莊..

新竹文創園區　A5文創兒童節開..

警撂流利英語　美籍夫婦揪感心

台南永安橋下發現一女屍　警籲親..

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

首度為職棒開球　韓國瑜自認投不..

北台灣最長　新竹公園大沙坑啟用

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

廁所大排長龍　陸客就地「解放」

玉井分新任所長布達交接　打拼樂..

公墓火警救災新利器　灑水噴霧設..

永康分局喜事連連 3人考取警..

宣導春遊　林明溱加碼千張好玩卡

更多熱門

相關新聞

提升搶救效能　山林暨公墓火警示範演練

台南市消防局為因應清明時節即將到來，民眾因掃墓祭祖不慎引發林野火災，導致消防人員疲於奔命，3月29日在關廟區第四公墓，辦理山林暨公墓火警搶救示範演練，市長黃偉哲亦到場視察，展現對消防工作的重視與支持。

模擬實驗室氣體外洩　救災應變逼真

全國首創整合在地救災資源 　守護大台南

桃市警新利器　拉曼光譜儀揪出K他命

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

小米掃地機器人4／4限時10元

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

洞窟驚見白骨　4探險愛好者揭破命案

09：56台東規模5.2地震　高屏最大震度4級

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面