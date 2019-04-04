公墓火警救災新利器　灑水噴霧設備及輕量裝備提升搶救效能

▲台南市消防局全國首創採購各項輕量救災裝備及救災灑水噴霧設備，減輕消防人員長途布線救災重擔，有效提升山林公墓火警搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來，山林公墓火警居高不下，為了有效降低山林公墓火警的發生機率，台南市消防局除了針對該類火災類型，擬定搶救計畫、進行搶救演練外，亦全國首創採購各項輕量救災裝備及救災灑水噴霧設備，減輕消防人員長途布線救災重擔，有效提升搶救效能。

台南市消防局局長李明峯表示，消防人員於火災搶救時，為保護自身安全須穿著消防衣、帽、鞋、空氣呼吸器等總重達20公斤裝備，加上布署水線還要背負2條3公斤水帶，對救災人員來說耗費身心體力甚鉅，無形中也增加救災危險程度。

為減輕救災人負擔，消防局特地採購救災灑水噴霧設備、山林火警專用之輕便型消防衣，穿戴面罩搭配適當濾毒罐及其他水帶夾、水帶背包等各項新型器材之使用，充分發揮各種滅火方式之巧思，大大提升山林暨公墓火災搶救效率，降低山林公墓火警燃燒面積，減少PM2.5空氣汙染，提供大台南民眾優質生活環境。

黃市長偉哲表示，透過災前的雜草清運、防火宣導等減災作為，強化民眾防災素養，建立自保自救及救人之基本防災理念，加上災時應變機制的建立、搶救裝備器材的整備及防救災演練，宣導民眾骨灰放置殯儀館、灑葬或樹葬等環保殯葬方式，以降低公墓火警發生機率，減少傷亡及損失，使台南市成為宜居城市。