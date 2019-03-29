翼龍無人機失聯半小時　準備搜索殘骸時又自己飛回

▲翼龍-1無人機。（圖／翻攝自中國航空工業集團官網）

軍武中心／綜合報導

大陸無人機受國際市場青睞，瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告指出，中國正成為無人機最大出口國，已向13個國家供應153架無人機。陸媒透露，察打一體的翼龍無人機具備斷鏈返航獨特功能，一次在該機飛出幾10公里後發生失聯，30分鐘後便派人搜索殘骸時，翼龍則已回基地著陸。

《環球時報》報導，美軍在2001年利用MQ-1「掠食者」無人機成功擊斃基地組織二號人物，便促使中國航空科研工作者為追趕世界無人機發展方向和潮流，開始研製類似察打一體無人機。當時航空部門的精力主要放在研製第四代戰機，無人機便面臨三無困境，引用翼龍總設計師李屹東的話說就是「無人、無錢、無時間」。

出於對提高中國高端無人機發展水平的想法，科研人員在無外部立項、資金的情況下毅然啟動研製工作。最終，通過經研製「殲-10」這種第三代戰機積累的技術，使高端無人機的一些關鍵問題迎刃而解，只花費2年時間就研製出了第一架翼龍無人機。

▲翼龍-2無人機。（圖／翻攝自新浪軍事）

資料顯示，翼龍無人機原型機於2005年開始研製，2007年成功首飛，2009年6月獲國家出口許可，2011年開始對外出口。作為中航工業的明星無人機產品，翼龍無人機已形成系列化型號，翼龍-1批量交付國內外多個用戶，並經歷過實戰考驗。

翼龍察打一體無人機除了打得準外，最值得一提的就是在飛行控制上獨特功能「斷鏈返航」。報導指出，無人機的操縱，主要依靠地面站通過無線電數據鏈進行遠程遙控操作，無線電鏈路容易受氣候和電子干擾等原因中斷，這時無人機會面臨失控的危險。過去美國先進無人機在對伊朗進行偵察時，就曾失控墜落伊朗境內被撿到，這讓美軍顯得十分尷尬。

報導說，「幾年前一天，某國用戶的翼龍無人機執行任務，飛出幾十千米（公里）後，因為用戶飛行員的操作失誤，導致翼龍無人機與地面站通訊鏈路中斷，飛機失聯。」這時，用戶國使用地面雷達也未能找到飛機，30分鐘過去，當用戶國認為無人機已經失控，準備派出人去搜索殘骸時，塔台報告，無人機著陸。

翼龍在國外經過多年的實戰洗禮，至今已發射實彈3000多發，命中率在90%以上，包含翼龍-1、翼龍-1D，翼龍-2無人機的翼龍系列家族銷售已突破100架。據了解，埃及是翼龍系列無人機最早的一批買家，過去引進32架翼龍-1後，更在2018年珠海航展上，完成32架翼龍-1D、交易金額人民幣4億元（約5757萬美元）的合約簽署。

▼翼龍-1D。（圖／翻攝自大公網）