　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

AI技術用於美軍備惹議　Clarifai創辦人：將拯救更多士兵和平民

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼人工智慧。（圖／CFP）

▲人工智慧。（圖／CFP，下同）

軍武中心／綜合報導

AI新創公司Clarifai正與美國防部合作，將無人機視頻的辨識技術用於軍備相關。面對外界質疑AI技術不該用於軍備，Clarifai創辦人Matt Zeiler宣稱，與美軍合作旨在拯救更多士兵和平民，公司將增設新的管理職位，以確保所有項目符合道德標準。不過外媒披露，新的審查職位至今尚未出現，這也引發Clarifai內部反彈聲浪。

根據外媒報導，部分Clarifai人員擔心工作成果遭濫用，今年一月已向Zeiler遞交公開信。信中提到，Clarifai必須維持企業操守「才能在大眾的信賴下開發技術」，向外界說明企業倫理「是應該承擔的社會責任」。Zeiler則在數天後召開內部會議，並宣稱設置審核職位不符合公司利益，還直言開發AI武器就是未來的發展方向。

▲▼AI,人工智慧。（圖／視覺中國CFP）

外媒話鋒一轉表示，越來越多的研究人員對AI技術的使用提出警告，迫使掌握相關技術的公司出面回應。除了Clarifai以外，包括Google和Microsoft等企業也正在制定企業規範，旨在確保其AI技術能符合道德標準，某些還設立審查委員會負責監督。

有關Clarifai方面，報導指出，該公司的強項在於分析即時辨識相片和影片物件的能力，這種技術能用於運輸、醫療及科研等領域，也可成為國家監控網路、散布假新聞或是提升軍備等用途；並非所有Clarifai員工都反對將AI技術用於軍備，其中支持者認為，結合AI技術的武器比起人類操作將更加準確，終可挽救更多的生命，更是減少平民傷亡和火災事故的重要工具。

▲人工智慧，大數據，AI。（圖／視覺中國CFP）

報導還說，研究人員已經意識到某些公司和政府在部署AI技術上存在偏差，例如使用人臉辨識技術識別女性或膚色較深者「可能出現不準確的情況」，至於無人駕駛汽車也可能受到AI系統混淆，其他偏差可能與過去不同的安全漏洞有關。

值得一提的是，聚焦探討AI技術用於新型武器的國際會議25日在瑞士日內瓦召開，各國在會中針對設置限制的必要性及法律責任問題進行熱議。根據日媒報導，日本政府認為「人類參與武器操作不可或缺」，美國、中國、俄羅斯等國家對設置限制持保留態度，預計難以達成協定。

日媒指出，各國在限制非人道武器的《特定常規武器公約》的框架下，從2014年開始圍繞AI武器的理想方式進行討論，25日則是第4次舉行會議，各方將在29日之前針對制定國際性規則的必要性、倫理、技術管理、軍事效果等問題交換意見。

▲▼人工智能、AI機器人。（圖／CFP）

ET快訊
才說泳裝不好看　夏語心一脫「高衩深V」全場瘋了
獨／直接進入美國軍事單位！蔡英文過境夏威夷將參訪國民兵災防中
快訊／突破預期50億大關！韓國瑜廈門再簽9億農產品訂單
28歲OL便秘痛6天！醫驚見「3cm腫瘤爆卡」腸子：大腸癌第

關鍵字：Clarifai,人工智能,AI,Matt Zeiler,人臉辨識技術,軍備,無人機,美國防部,特定常規武器公約,國際軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

陸AI研究直追美國？　學者：10年前就開始大舉投資AI領域

抵禦北韓導彈威脅！美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

甲板尾部攤鋪新塗層　002航母恐趕不上青島國際閱艦式

呼籲「帶敵情練兵」　嚴德發：國軍需發揮聯合情監偵

055型大驅掛彩旗「即將服役」？　陸媒：海軍將獲得協同作戰力

AI技術用於美軍備惹議　Clarifai創辦人：將拯救更多士兵和平民

抵禦北韓導彈威脅！美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

甲板尾部攤鋪新塗層　002航母恐趕不上青島國際閱艦式

呼籲「帶敵情練兵」　嚴德發：國軍需發揮聯合情監偵

模擬實際與敵接戰　特戰行軍部隊執行重要目標防護應援

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

055型大驅掛彩旗「即將服役」？　陸媒：海軍將獲得協同作戰力

AI技術用於美軍備惹議　Clarifai創辦人：將拯救更多士兵和平民

抵禦北韓導彈威脅！美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

甲板尾部攤鋪新塗層　002航母恐趕不上青島國際閱艦式

呼籲「帶敵情練兵」　嚴德發：國軍需發揮聯合情監偵

模擬實際與敵接戰　特戰行軍部隊執行重要目標防護應援

大馬表態想買巴基斯坦「梟龍」戰機　飆風、颱風幾乎出局

國軍宣傳照「步槍當火箭筒扛」被笑翻　網友打臉：美軍也這樣拿

訓練完「擔架抬出來」！解放軍「潛艇兵」水下壓力揭密

1個月內2次！美再派2軍艦穿越台灣海峽：展現印太承諾

百貨母親節檔期「連假開跑」　統一時代、台北101滿千送百搶便宜

柯文哲與荷蘭烏特勒支簽署MOU　揪副市長騎Youbike趴趴走

「新Uber條款」台中座談　代僱司機嗆「不排除告小英瀆職」

陸「網路沙皇」魯煒受賄1.4億　判有期徒刑14年＋1300萬罰金

055型大驅掛彩旗「即將服役」？　陸媒：海軍將獲得協同作戰力

路邊臨停試槍！倒霉毒犯遇巡邏警車　槍枝毒品都搜出　

【廣編】金城武代言御茶園廣告　329全台跨屏大首播

獨居老翁昏迷家中　警及時救援挽性命

急著下車解放　他回頭上驚見「副駕多一隻」趕緊掏食物

中職／第2戰缺陣未先發　彭政閔感冒休息等代打

軍武熱門新聞

國軍步槍當火箭筒扛　網打臉：美..

大馬表態想從巴基斯坦購買「梟龍..

殲15夥伴加油後可「追著別人打..

200解放軍將官「集體長考」8..

002型航母趕不上青島國際閱艦..

解放軍潛艇兵超狂訓練揭密

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

新竹樂山預警雷達基地傳塌陷

梟龍首殺？印度被俘飛官：我被F..

美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

新一代國造戰機最快15年後量產

解放軍推殲-10D對抗我國F-..

更多熱門

相關新聞

美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

美國五角大廈官員指出，美軍方在昨（25）日從加州范登堡（Vandenberg）空軍基地試射2枚攔截飛彈，成功擊中目標。美國導彈防禦局（MDA）則說，這項軍備系統的功用是拿來對抗來自伊朗和北韓的洲際彈道導彈（ICBM）威脅。

智慧城市展開幕　童子賢：不樂見保護主義

國軍步槍當火箭筒扛　網打臉：美軍也是

美軍艦通過台灣海峽 陸外交部回應

美軍艦二度穿台海　環時總編怒了

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

美國直擊／蘋果推出Apple Card

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

母雞產下2層殼「花生蛋」！

廠商改他別名「記錄糗顯現」！網長知識

即／國一轎車夾成廢鐵　貨車衝上水泥護欄

蘋果iOS 12.2更新　增加5大實用功能

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面