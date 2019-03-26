AI技術用於美軍備惹議　Clarifai創辦人：將拯救更多士兵和平民

▲人工智慧。（圖／CFP，下同）

軍武中心／綜合報導

AI新創公司Clarifai正與美國防部合作，將無人機視頻的辨識技術用於軍備相關。面對外界質疑AI技術不該用於軍備，Clarifai創辦人Matt Zeiler宣稱，與美軍合作旨在拯救更多士兵和平民，公司將增設新的管理職位，以確保所有項目符合道德標準。不過外媒披露，新的審查職位至今尚未出現，這也引發Clarifai內部反彈聲浪。

根據外媒報導，部分Clarifai人員擔心工作成果遭濫用，今年一月已向Zeiler遞交公開信。信中提到，Clarifai必須維持企業操守「才能在大眾的信賴下開發技術」，向外界說明企業倫理「是應該承擔的社會責任」。Zeiler則在數天後召開內部會議，並宣稱設置審核職位不符合公司利益，還直言開發AI武器就是未來的發展方向。

外媒話鋒一轉表示，越來越多的研究人員對AI技術的使用提出警告，迫使掌握相關技術的公司出面回應。除了Clarifai以外，包括Google和Microsoft等企業也正在制定企業規範，旨在確保其AI技術能符合道德標準，某些還設立審查委員會負責監督。

有關Clarifai方面，報導指出，該公司的強項在於分析即時辨識相片和影片物件的能力，這種技術能用於運輸、醫療及科研等領域，也可成為國家監控網路、散布假新聞或是提升軍備等用途；並非所有Clarifai員工都反對將AI技術用於軍備，其中支持者認為，結合AI技術的武器比起人類操作將更加準確，終可挽救更多的生命，更是減少平民傷亡和火災事故的重要工具。

報導還說，研究人員已經意識到某些公司和政府在部署AI技術上存在偏差，例如使用人臉辨識技術識別女性或膚色較深者「可能出現不準確的情況」，至於無人駕駛汽車也可能受到AI系統混淆，其他偏差可能與過去不同的安全漏洞有關。

值得一提的是，聚焦探討AI技術用於新型武器的國際會議25日在瑞士日內瓦召開，各國在會中針對設置限制的必要性及法律責任問題進行熱議。根據日媒報導，日本政府認為「人類參與武器操作不可或缺」，美國、中國、俄羅斯等國家對設置限制持保留態度，預計難以達成協定。

日媒指出，各國在限制非人道武器的《特定常規武器公約》的框架下，從2014年開始圍繞AI武器的理想方式進行討論，25日則是第4次舉行會議，各方將在29日之前針對制定國際性規則的必要性、倫理、技術管理、軍事效果等問題交換意見。