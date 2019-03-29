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全國首創輕量救災裝備提升搶救效能　山林暨公墓火警搶救示範演練

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▲台南市消防局為因應清明時節即將到來，民眾因掃墓祭祖不慎引發林野火災，特在關廟區第四公墓，辦理山林暨公墓火警搶救示範演練，市長黃偉哲亦到場視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為因應清明時節即將到來，民眾因掃墓祭祖不慎引發林野火災，特在關廟區第四公墓，辦理山林暨公墓火警搶救示範演練，市長黃偉哲亦到場視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為因應清明時節即將到來，民眾因掃墓祭祖不慎引發林野火災，導致消防人員疲於奔命，3月29日在關廟區第四公墓，辦理山林暨公墓火警搶救示範演練，市長黃偉哲亦到場視察，展現對消防工作的重視與支持。

▲台南市消防局為因應清明時節即將到來，民眾因掃墓祭祖不慎引發林野火災，特在關廟區第四公墓，辦理山林暨公墓火警搶救示範演練，市長黃偉哲亦到場視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近來，山林公墓火警居高不下，為了有效降低山林公墓火警的發生機率，消防局除了針對該類火災類型，擬定搶救計畫、進行搶救演練外，亦全國首創採購各項輕量救災裝備，並使用無人機搭載滅火藥劑救災，有效提升搶救效能。

▲台南市消防局為因應清明時節即將到來，民眾因掃墓祭祖不慎引發林野火災，特在關廟區第四公墓，辦理山林暨公墓火警搶救示範演練，市長黃偉哲亦到場視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

搶救人員身著山林火警專用之輕便型消防衣，使用面罩搭配濾毒罐，利用噴霧機進行滅火或開闢防火巷，以及其他水帶夾、水帶背包等各項新型器材之使用，及各種滅火方式之巧思，均大幅增進此類火災的搶救效率，降低山林公墓火警的燃燒，減少空氣汙染，提供民眾優質生活環境。

▲台南市消防局為因應清明時節即將到來，民眾因掃墓祭祖不慎引發林野火災，特在關廟區第四公墓，辦理山林暨公墓火警搶救示範演練，市長黃偉哲亦到場視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

清明期間台南市除了由各區公所預先進行公墓除草及清運工作，消防局亦針對轄內以往發生火災頻率高、地形崎嶇及搶救不易之墓區研擬因應對策，策訂具體防救作為，並協調各機關、學校、團體及媒體等進行防火宣導，宣達清明掃墓應注意事項，對於發生火災頻率較高之墓區及時段，規劃派遣人車巡邏或駐點方式進行警戒，並於現場提供水源，供民眾於燃燒冥紙後，澆熄火源，以免不慎引發林野火災。

▲台南市消防局為因應清明時節即將到來，民眾因掃墓祭祖不慎引發林野火災，特在關廟區第四公墓，辦理山林暨公墓火警搶救示範演練，市長黃偉哲亦到場視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，透過災前的雜草清運、防火宣導等減災作為，強化民眾防災素養，建立自保自救及救人之基本防災理念，加上災時應變機制的建立、搶救裝備器材的整備及防救災演練，宣導民眾骨灰放置殯儀館、灑葬或樹葬等環保殯葬方式，降低公墓火警發生機率，減少傷亡及損失，使台南市成為宜居城市。

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關鍵字：輕量,救災裝備,搶救,公墓火警,演練

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