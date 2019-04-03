提供年輕家庭多元托育　鄭文燦：編列50億增設幼兒園

▲桃園首間西門社區公共托育啟用，鄭文燦表示，市府將以總經費50億元，持續增設幼兒園。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日指出，市府推動許多幼兒福利政策，包括私立幼兒園原本每年補助3萬元，今年8月1日起將提高到5萬4,000元至6萬6,000元；此外，市府更以總經費50億元，持續增設幼兒園，推動六成準公共幼兒園與四成公共化幼兒園的比例為目標，支持幼教發展。

鄭文燦3日上午前往桃園區西門國小，出席「桃園市政府社會局公設民營西門社區公共托育家園開幕」啟用活動，做出上述表示並指出，西門社區公共托育家園是桃園第一間社區公共托育家園，營運委託彭婉如文教基金會承辦，設置於西門國小校園內，預計收托12名0到2歲的孩子，是一個微型的公共托育設施，提供給年輕家庭更多元的托育選擇。

▲▼桃園首間西門社區公共托育啟用，營運委託彭婉如文教基金會承辦。（圖／桃園市政府提供）

公共托育家園是公共托育政策的新樣態，其運用30至40坪空間，採用4個保母照顧12位孩子的方式來進行，市府希望微型公托中心能持續建置於學校、社區或社會住宅等地，甚至未來法規若能夠鬆綁，讓企業或一般住宅大樓也能設置公共托育家園，打造優質幼兒環境，是桃園利多的政策。今年預計設置7個微型公托中心，讓孩子在其中發展運動、情緒與知覺，讓孩子健康快樂的成長。

而市府推動許多幼兒福利政策，包括：育兒津貼補助至3,000元；4歲中班推行公立幼兒園免學費、私立幼兒園原本每年補助3萬元，今年8月1日起將提高到5萬4,000元至6萬6,000元；而在設備補助方面，中央提出20至40萬元教學設備設施補助費，市府將對等加碼補助，提升幼兒園設備環境。此外，市府更以總經費50億元，持續增設幼兒園，推動六成準公共幼兒園與四成公共化幼兒園的比例為目標，支持幼教發展。