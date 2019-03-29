桃園首創「青年抬頭日」　鄭文燦和青年挑戰「千人抬頭舞」

▲桃園首創「青年抬頭日」大SHOW創意抬頭舞。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不做低頭族，我們「藝起抬頭舞」。桃園市政府青年局慶祝329青年節，邀請專業表演團隊及愛好跳舞的桃園在地學子，大SHOW創意「抬頭舞」，影片發布立在網路廣傳。青年局說，未來會將青年節也訂為「桃園青年抬頭日」，市長鄭文燦31日將在桃園「興光堡壘」與青年朋友，一起挑戰「千人抬頭舞」，共同舞出正能量！

青年局29日指出，這項藝起抬頭響應、舞動青春的創意「抬頭舞」，包括曾獲2017WCA世界小丑協會錦標賽氣球項目金牌的劉彥廷、2016橫濱國際調酒大賽冠軍梁嘉仁、桃園青諮委、復興食農青年服務團，以及北科附工cosplay社跆拳隊、內壢高中創客班、永平工商觀光科表藝科、大溪高中popping社、治平高中熱舞隊、至善高中幼保科表藝科、新興高中熱舞社籃球隊、跨足6所高校康輔社聯軍，還有全班一起動起來的啟英高中表藝科等多所高校的亮點科系與社團，都以創意無比的方式抬起頭來SHOW出獨特的多元才藝。

▲▼桃園首創「青年抬頭日」大SHOW創意抬頭舞。（圖／青年局提供）

巧妙結合籃球及舞蹈的「新興高中熱舞社籃球隊」，率性的球技配上萌樣的人偶，十分逗趣讓人眼睛為之一亮;「永平工商觀光科」則以整齊的套裝上陣，跟著舞曲搖擺青春的節奏，以自信抬頭的姿態舞出青能量；「啟英高中表演藝術科」最亮麗的雙人女舞團，自編高難度又很有記憶點的舞步，展現過人的默契和天賦；最後還有昂首闊步抬起頭的「北科附工跆拳隊」，雪白的道服搭配硬底子功夫，前空翻的Ending pose霸氣十足！

隊員之一的蔡同學表示：「從小開始學跆拳道這麼多年來，沒想過除了練身體還可以用來跳舞，在今年的青年節留下一個特別的紀錄，日後每年的3月29日都會想到要跳一段抬頭舞。」

桃園首創的「青年抬頭節」31日於桃園區大興西路與正光路交叉口的興光堡壘舉辦「桃園青年抬頭節」系列活動，歡迎青年朋友一起來。