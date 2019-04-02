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臺灣銀行進駐桃園青埔　「亞矽創新分行」開幕

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▲臺灣銀行進駐桃園青埔

▲臺灣銀行進駐桃園青埔舉行「亞矽創新分行」開幕。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺灣銀行2日於高鐵桃園站前舉行「臺灣銀行亞矽創新分行」開幕。臺銀董事長呂桔誠指出，臺灣銀行看好「亞洲‧矽谷」推動方案所帶來的產業創新能量，選擇於桃園青埔地區、高鐵桃園站前設置亞矽創新分行，就近提供在地市民與企業金融服務。

桃園青埔地區目前已有大園農會青埔辦事處設立，臺灣銀行亞矽創新分行是區內的第二家金融機構，區內民眾期盼郵局、市場及醫院，趕快設立，增加居民的生活機能方便性，帶動發展。

▲臺灣銀行進駐桃園青埔

▲▼臺銀董事長呂桔誠主持「亞矽創新分行」開幕。（圖／桃園市政府提供） ▲臺灣銀行進駐桃園青埔

市長鄭文燦出席開幕活動期盼，作為百年金融業的臺銀，能持續以創新、前瞻的精神，為顧客提供最好的金融服務，與市府共同推動青埔地區的發展。鄭文燦說，桃園是台灣工業產值最高的縣市，工業產值將近3兆元，未來各式服務機構進駐青埔地區後，可帶動更多公司設立。▲臺灣銀行進駐桃園青埔

青埔地區除了交通南北往來方便之外，市府也針對青埔地區進行整體的建設改善，例如桃園市立美術館建置；桃園會展中心已獲國發會審查通過，委由市府於明（2020）年執行動工；此外，機場捷運A19桃園體育園區站附近的流行音樂劇場可舉辦演唱會等大型活動，原住民族電視台也預定遷移至青埔，引進更多影像人才及產業，完善青埔地區的文化與娛樂機能。

而為因應青埔地區人口的快速成長，市府在去（2018）年起籌備成立青園國小，青埔生活圈正迅速發展中，未來潛在客戶眾多，相信率先插旗的臺銀，也已經準備好為青埔地區公部門及企業發展提供最好的金融服務。

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關鍵字：臺灣銀行,進駐桃園青埔,亞矽創新分行,鄭文燦

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