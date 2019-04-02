TVBS民調／六都市長就職百日施政滿意　鄭文燦奪冠、韓國瑜第三

▲六都市長。（圖／記者李帛窈 整理製表）

政治中心／綜合報導

六都直轄市長上任將近百日，TVBS調查六都市長施政滿意度，民調結果顯示，桃園市長鄭文燦奪冠，台南市長黃偉哲第二，高雄市長韓國瑜第三。

民調結果顯示，鄭文燦的施政滿意度最高，高達70%，是唯一獲得半數以上市民滿意的六都市長，不滿意度僅10%；黃偉哲排名第二，滿意度為49%，不滿意17%；韓國瑜排名第三，滿意度為47%，不滿意28%。

民調結果指出，新北市長侯友宜排名第四，滿意度42%，但不滿意比例僅10%，有近半數市民沒有表示意見；台北市長柯文哲滿意度下滑至38%，不滿意40%，滿意度排名第五；台中市長盧秀燕滿意度33%，不滿意24%，四成以上市民未表示意見。

台北方面，柯文哲首任期間，大巨蛋的爭議處理持續受到關注，至今仍有爭議。59%的市民不滿意柯文哲處理大巨蛋爭議的表現，明顯高於滿意的21%；有44%的市民滿意柯文哲改善交通，不滿意則有35%。

新北方面，對於侯友宜推動危老建築及捷運沿線等都市更新，46%市民對侯友宜推動都更有信心，24%沒信心；對於侯友宜推動招商引資，來推動經濟，有50%表示有信心，26%沒信心；對於侯友宜推動觀光，有56%表示有信心，高於22%沒信心。整體而言，新北市民對於侯友宜目前的政策推動具有信心；至於重啟核四，45%市民贊成，34%不贊成。

桃園方面，鄭文燦推出三心六線的政策，包括桃園航空城及捷運線的建設。對於鄭文燦推動桃園捷運建設，有60%市民表示滿意，16%不滿意；48%市民滿意鄭文燦推動航空城，高於不滿意的23%。另外，中央政府計畫在桃園觀塘興建天然氣接收站，有36%市民不支持，高於支持的27%，顯示市民對此議題可能缺乏共識。

台中方面，43%台中市民對盧秀燕推動經濟有信心，29%沒信心；對於盧秀燕推動交通建設，42%有信心，30%沒信心；對於塞車問題的改善，37%沒信心，35%有信心，看法兩極。另外，有56%對盧秀燕改善空汙沒信心，有信心的僅30%。

台南方面，台南市數年前調漲房屋稅，引發爭議，而台南市政府日前宣布將調降房屋稅。68%市民滿意黃偉哲處理房屋稅調降，21%不滿意；而黃偉哲選前提出發展經濟讓子女能在家鄉就業，有52%市民有信心，27%沒信心；台南的經濟發展，農業及觀光發展相當重要，農產品銷售，50%市民有信心，31%沒信心，至於觀光，59%市民有信心，27%沒信心。

高雄方面，對於韓國瑜推動經濟發展，51%市民有信心，32%沒信心；對於觀光發展，54%市民有信心，30%沒信心。韓國瑜日前出訪星馬及陸港澳，皆與當地簽訂農產品採購訂單或備忘錄，調查發現，60%市民對於韓國瑜推銷及增加高雄農產品有信心，高於沒信心的25%。

另外，柯文哲與韓國瑜被外界認為可能參選2020總統，有56%台北市民不支持柯文哲參選，有52%高雄市民表示不支持韓國瑜參選，顯示有過半民眾都不希望柯文哲與韓國瑜參選。