少子化成國安問題　蔡英文：中央推出準公共政策

▲總統蔡英文由桃園市長鄭文燦陪同，抵中壢區出席「我國少子化對策計畫」全面起跑活動。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文2日由桃園市長鄭文燦陪同，抵中壢區私立璞育幼兒園出席「我國少子化對策計畫」全面起跑活動。蔡英文表示，少子化是國安問題，要儘速處理才能避免國家財政負擔及衍生孩子教育成長的問題，期盼中央和地方政府共同解決台灣少子化問題，打造優質幼兒環境，減輕年輕人負擔及壓力，讓甜蜜多一點。

蔡英文指出，中央推出「準公共政策」，以解決台灣少子化問題，其重要政策包括：「公共化」主軸以公立幼兒園和非營利幼兒園為主，預計2024年增加公共化幼兒園班數到3,000班，提供家長更多選擇性；鼓勵私立幼兒園加入準公共政策，中央提出20萬至40萬元教學設備設施補助，提升教學品質及管理機制，降低私立幼兒園財政負擔，藉此提高教師薪資及福利制度。

▲▼總統蔡英文由桃園市長鄭文燦陪同，抵中壢區出席「我國少子化對策計畫」全面起跑活動。（圖／桃園市政府提供）

另外，在家自學中央也提供2,500元津貼，地方政府在財政許可及不破壞一體性之下，亦可以視情況彈性調整；蔡總統也說，期望中央和地方政府共同努力，將「準公共政策」推行為全民運動，建置準公共幼兒園機制，以2024年達到7成平價教保系統為目標，提升教學質和量，讓家長對政府政策更有所感。

鄭文燦表示，升格前，桃園出生人口數為每年約1萬7,000人，他上任後，把照顧年輕家庭當作重要目標，推動一系列政策，出生人數已成長至每年約2萬4,000人，為全國第一，桃園成為年輕家庭的首選。

鄭文燦也指出，桃園不僅實施排富的老人健保免費政策，照顧長者健康，也推動多元幼兒福利政策，包括：生育補助每胎補助3萬元；中央政策推動幼兒每月補助2,500元，桃園加碼500元，育兒津貼補助至3,000元；去（2018）年市府採取幼教扎根政策，4歲中班推行公立幼兒園免學費、私立幼兒園原本每年補助3萬元，今（2019）年8月1日起將提升至3萬3,000元，期望以推動中班入園率達到九成為目標，透過六成準公共幼兒園及四成公共化幼兒園的適當比例，降低年輕家庭育兒負擔。