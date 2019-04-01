解放軍戰機「越中線」成常態？　《環時》：取決台美關係

▲解放軍殲-11。（圖／翻攝自中國軍網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍2架殲-11戰機昨（31）日上午11點左右飛越海峽中線，我國防部發聲明表示，「嚴正抗議並譴責中共軍方此一挑釁舉動。」《環球時報》當天晚上11點發表社評指出，維持海峽中線默契的前提是，兩岸關係政治基礎保持不變，台灣也不發生與外部勢力超過以往水準的聯繫和互動；未來戰機越過中線是否成為常態，這將取決於台灣和美國方面今後的表現。

社評提到，所謂海峽中線只是一條心理線，大陸方面從未承認過它。雙方海空軍過去形成了都不越過它的默契，但如果說這種默契是台海現狀的一部分，維持它的前提條件是兩岸關係的政治基礎保持不變，台灣也不發生與外部勢力超過以往水準的聯繫和互動。

現在不知道台方公佈的消息是否屬實，也不清楚大陸軍機飛躍海峽中線的深度和目的是什麼，「不過我們傾向於認為，解放軍這樣做是對台灣當局的嚴正警告，也是對美方近來頻頻在台海方向搞各種動作的清晰回應。」

社評分析，從美國通過「台灣旅行法」以來，美台互動不斷以切香腸的方式加碼，尤其是美國軍艦今年以來3次通過台灣海峽，上週的最​​近一次除了驅逐艦，還有一艘海警隊的巡洋艦同時通過，不斷向大陸方面施壓。大陸方面不可能不作出反應，華盛頓太高估了他們軍事力量對大陸方面的威懾力。

評論再指，台灣當局今年以來提高了激進調門，因台灣新選舉逐漸臨近，蔡英文和民進黨其他頭面人物競相攻擊大陸，試圖用挑起兩岸緊張的極端方式吸引選票。「他們的這一囂張氣焰也需要大陸方面予以打擊。」

對於解放軍戰機只是偶然越過海峽中線，還是將成為一種常態？社評指出，「我們認為將取決於台灣和美國方面今後的表現。如果台灣當局和美方的挑釁變本加厲，大陸海空軍很可能徹底不再理會所謂中線，將整個台灣海峽作為解放軍的行動區域。而且根據形勢的變化，不排除解放軍會有更進一步的行動出台。」

社評警告，如果美台恣意行事，解放軍還可能將台灣島上的空域劃入巡航範圍，用更加直接的方式宣示國家對台灣的主權，以抵消美方與台當局對「台獨」的進一步宣揚和縱容。是否要讓台海局勢的緊張不斷攀升，球在美台方面的腳下。

社評最後說，美台都要有一個清醒的認識，台海問題的終極主導權已經在中國大陸一方，而既不在美國軍隊的手裡，更不在只擅長競選遊戲的民進黨及其當局一邊。大陸方面一直奉行兩岸和平統一的政策，因而在軍事上相對克制。但是大陸有一手回應各種政治和軍事挑釁的主牌，美台休要迫使大陸把它們一張一張打出來。