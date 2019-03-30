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天降無數炸彈展示對地能力滿分　殲-16攜新型布撒器亮相

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▲▼殲-16攜帶一款新型布撒器畫面曝光，展示該機擁有強大的對地能力。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲殲-16攜帶一款新型布撒器畫面曝光，展示該機擁有強大的對地能力。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

享有大陸「國產第二強戰機」稱號的殲-16，近日在航空工業的宣傳片中罕見曝光攜帶一款新型布撒器畫面。由於殲-11B對地攻擊能力弱，無法掛載多種對地武器，此時殲-16帶著布撒器的挺身而出，可天降無數顆炸彈使戰區瞬間陷入火海，陸媒認為，這已顯示殲-16對地能力幾乎可達到「滿分」。

從此次流出的照片來看，殲-16攜帶的航空布撒器外觀呈現「方形」，可以提高彈艙空間利用率，克服傳統飛彈或者炸彈的圓形彈體空間利用率較低，難以進行模塊式設計缺點。而這種航空布撒器可以拋撒子彈藥的裝備，但與傳統炸彈和飛彈不同的是，布撒器外形大多呈非圓截面，可以配備多種彈頭，對付不同的目標。

作為一種中遠程投放的制導武器，航空布撒器能在敵防空火力區域之外投放，屬於高精度、模塊化的多用途航空制導攻擊武器。資料顯示，中國曾在2012年珠海航展首次曝光一款名叫「天雷」500KG航空布撒器，其採用模塊化結構以便採用同一氣動外形的彈體、同一發射控制系統，加上不同的發動機和戰鬥部模塊，構成不同射程、不同速度、不同毀傷效果的武器系統。

▼「天雷」500KG航空布撒器為中國自主研發生產的首款航空布撒武器。（圖／翻攝自中華網）

▲▼「天雷」500KG航空布撒器為中國自主研發生產的首款航空布撒武器，在2012年珠海航展上第一次公開亮相。（圖／翻攝自中華網）

事實上過去大陸軍事論壇就曾流傳殲-16掛載航空布撒器進行飛行試驗的畫面，知名軍事博主「迷彩派」分析，對於載機平台殲-16來說，該機主要是彌補殲-11B戰鬥機對地攻擊能力弱，無法掛載多種對地武器的問題。有了這項武器之後，未來在戰場上殲-16便可以充分對敵實施威懾，一旦有任務便可進行布撒，殺傷範圍十分可觀。同時這類武器彈藥，也讓中國空軍的任務從國土防空型轉變為攻防兼備性

殲-16是瀋陽飛機工業集團研發的4.5代戰機，改良自Su-30MKK第4代戰機。該機型2012年在網站上首次亮相，並被視為2000年購入的Su-30自產版。殲-16既有較強空戰能力，又有強大的對地對海打擊能力，可以掛載各類武器執行更加廣泛的空中打擊任務。而過去加拿大《漢和防務評論》網站也曾透露，俄國航空工業界對殲-16的研製表達不滿，俄方認為該機嚴重複製了俄系戰機。

儘管如此，殲-16的問世仍被解放軍視為空軍轉型的重要裝備之一，此次該機又攜帶航空布撒器進行訓練，表明中國空軍多用途作戰能力向前邁進一大步。此外最新訊息顯示，中國空軍正在加快作戰部隊的換代升級速度，目前已有4個作戰旅裝備殲-16，按照一個作戰旅有32架的數量計算，目前已裝備至少128架該型戰機

▼解放軍西部戰區僅用8個月時間完成殲-16戰機換裝，在三屆「金頭盔」得主航空兵某部部隊長蔣佳冀的帶領下，宣布已形成高原作戰能力。（圖／翻攝自中國空軍）

解放軍西部戰區僅用8個月時間完成殲-16戰機換裝，在三屆「金頭盔」得主航空兵某部部隊長蔣佳冀的帶領下，宣布已形成高原作戰能力。（圖／翻攝自中國空軍）

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關鍵字：殲-16,布撒器,航空布撒器,殲-11B,瀋飛,解放軍,大陸軍武,軍武

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