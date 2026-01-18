陸「棋聖」聶衛平逝世　中共領導表示哀悼

▲大陸「棋聖」聶衛平。（圖／翻攝中國青年報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸圍棋「棋聖」聶衛平14日在北京逝世，享壽74歲。聶衛平的逝世受到中共高層重視，據《新華社》報導，中共中央有關領導同志以不同方式表示哀悼，並向其親屬表示慰問。

《新華社》18日報導「聶衛平同志逝世」，稱他為著名圍棋大師，第六屆全國政協委員，第七屆、八屆全國政協常委，民盟中央原常委，中國圍棋協會名譽主席，國家圍棋隊原總教練，中國共產黨的優秀黨員。

報導提到，「聶衛平同志逝世後，中央有關領導同志以不同方式表示哀悼並向其親屬表示慰問。」

根據報導，聶衛平，河北深州人，1952年8月出生於遼寧瀋陽。1977年至1978年任黑龍江省體工隊圍棋運動員。1978年後，歷任國家圍棋隊運動員、總教練等。1982年被國家體委授予圍棋九段，1988年被授予「棋聖」稱號。曾兼任中國圍棋協會副主席、中國棋院技術顧問等職務。

聶衛平同志1984年4月加入中國民主同盟，1986年2月加入中國共產黨。長期從事圍棋競技、教練和推廣工作，曾6次獲得全國個人賽冠軍，率領中國隊在中日圍棋擂台賽取得三連勝等優異成績，為中國圍棋事業發展作出重要貢獻。曾榮獲全國五一勞動獎章、全國勞動模範、全國體育運動榮譽獎章、全國十佳運動員稱號等。