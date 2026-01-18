　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「棋聖」聶衛平逝世　中共領導表示哀悼

▲大陸「棋聖」聶衛平病故，享壽73歲。（圖／翻攝中國青年報）

▲大陸「棋聖」聶衛平。（圖／翻攝中國青年報）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸圍棋「棋聖」聶衛平14日在北京逝世，享壽74歲。聶衛平的逝世受到中共高層重視，據《新華社》報導，中共中央有關領導同志以不同方式表示哀悼，並向其親屬表示慰問。

《新華社》18日報導「聶衛平同志逝世」，稱他為著名圍棋大師，第六屆全國政協委員，第七屆、八屆全國政協常委，民盟中央原常委，中國圍棋協會名譽主席，國家圍棋隊原總教練，中國共產黨的優秀黨員。

報導提到，「聶衛平同志逝世後，中央有關領導同志以不同方式表示哀悼並向其親屬表示慰問。」

▲大陸「棋聖」聶衛平病故，享壽73歲。（圖／翻攝中國青年報）

根據報導，聶衛平，河北深州人，1952年8月出生於遼寧瀋陽。1977年至1978年任黑龍江省體工隊圍棋運動員。1978年後，歷任國家圍棋隊運動員、總教練等。1982年被國家體委授予圍棋九段，1988年被授予「棋聖」稱號。曾兼任中國圍棋協會副主席、中國棋院技術顧問等職務。

聶衛平同志1984年4月加入中國民主同盟，1986年2月加入中國共產黨。長期從事圍棋競技、教練和推廣工作，曾6次獲得全國個人賽冠軍，率領中國隊在中日圍棋擂台賽取得三連勝等優異成績，為中國圍棋事業發展作出重要貢獻。曾榮獲全國五一勞動獎章、全國勞動模範、全國體育運動榮譽獎章、全國十佳運動員稱號等。

01/16 全台詐欺最新數據

537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

水電工強扯內褲硬上！　基隆女揮剪刀抵抗竟遭起訴
最狂尾牙！「一人一支iPhone 17 Pro Max」員工
釋小龍疑酒駕被抓包！　隱婚4年「私約女友人」叫代駕離開
規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆
贏了！林俊易直落二橫掃　超級750賽生涯首冠到手
快訊／16:47規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

相關新聞

走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

台美日前完成關稅與投資協議總結會議，台灣不僅取得美國未來可能啟動「232條款」關稅的最優惠待遇，雙方並同步簽署投資合作備忘錄。這是一個清楚的戰略定位訊號：台灣已被美國正式納入其國家安全、產業政策與供應鏈重組的核心結構之中。這不只是台美友好關係的升級，更是戰略夥伴關係的更緊密。

陸「棋聖」聶衛平病逝 曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

陸「棋聖」聶衛平病逝 曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

鄭麗文盼台海三年內突破現狀　「為和平開窗、搭上一座橋」

鄭麗文盼台海三年內突破現狀　「為和平開窗、搭上一座橋」

蔣自認台灣人　鄭麗文：我們也是中國人

蔣自認台灣人　鄭麗文：我們也是中國人

國安局：中共藉5手法對我認知作戰　2025年就查獲4.5萬組異常帳號

國安局：中共藉5手法對我認知作戰　2025年就查獲4.5萬組異常帳號

