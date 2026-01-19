快訊／陸2025經濟成長率出爐！　達成「保5」目標

▲大陸發布2025經濟成長數據。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸官方剛才宣布，2025年GDP成長率為5％，達到去年兩會所設下的目標，也優於市場預期。

大陸國新辦今（19）日上午舉行新聞發布會，由大陸國家統計局局長康義介紹「2025年國民經濟運行情況」，並答記者問。

在大陸國家統計局發給媒體的新聞稿中，標題為「2025年經濟發展向新向優，預期目標圓滿實現」，文稿中稱，2025年，面對國內外經濟環境的複雜變化，大陸堅定不移貫徹新發展理念、推動高質量發展，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，縱深推進全國統一大市場建設。

新聞稿宣稱，「（大陸）國民經濟運行頂壓前行、向新向優，高質量發展取得新成效，經濟社會發展主要目標任務圓滿實現，『十四五』勝利收官。」

據官方初步核算，大陸2025年全年國內生產毛額140兆1879億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上年增長5.0％。

分產業看，第一產業增加值9兆3347億元， 比上年增長3.9％；第二產業增加值49兆9653億元，增長4.5％；第三產業增加值80兆8879億元，增長5.4％。

分季度看，第一季大陸國內生產毛額年增長5.4％，第二季增長5.2％，第三季增長4.8％，第四季增長4.5％。從季度比較，第四季的國內生產毛額較第三季增長1.2％。

康義表示，總的來看，2025年國民經濟頂住多重壓力保持穩中有進發展態勢，高質量發展取得新成效，但也要看到，外部環境變化影響加深，（大陸）國內供強需弱矛盾突出，經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少。

路透社日前整理73名經濟學家的預測指出，去年大陸GDP成長約為4.9％。2026年很可能放緩到4.5％。市場預估的成長率普遍落在4.9％～5％之間。