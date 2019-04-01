美軍劃定台海中線約束兩岸　若有敵意「美戰機可迎戰開火」

▲「台海中線」又稱「戴維斯線」。（圖／翻攝自中國軍網、維基百科）

軍武中心／綜合報導

國防部證實昨（31）日共軍有兩架戰機一度踰越海峽中線，空軍緊急升空攔截。其實這條「台海中線」又稱「戴維斯線」（Davis Line），是一條台灣海峽上的假象界線，但並沒有任何法律文件明定其確切位置。解放軍少將羅援2018年時曾言「解放軍應不失時機地跨過所謂的『海峽中間線』，擠壓台獨的生存空間。」沒想到時隔不到一年，當初的話語竟真的發生。

對於中共2架軍機殲11型戰機於昨日上午11時踰越中線，進入我國海峽西南面空域一事，總統府發言人黃重諺晚間發出聲明，批評中方作法缺乏國際責任，對區域安全穩定蓄意挑釁，公然破壞兩岸現狀，「提醒中國做為區域一員，應停止此類危害區域和平福祉的行為，不要成為國際的麻煩製造者。」

其實這條「台灣海峽中間線」又稱「台海中線」或「戴維斯線」（Davis Line），是一條台灣海峽上的假象界線，也是1949年後兩岸分治留下的副產品，但並沒有任何法律文件明定其確切位置。

▲中共殲11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

時任國防部長的李傑在2004年首度公布該線的地理座標，為北緯27度、東經122度至北緯23度、東經118度的直線連線。海峽中線的起源，依主流說法起初為美國所建議劃定的一條互不侵犯的假想中線，但是北京當局秉持其政治立場，一向不承認「海峽中線」的概念。

美軍1950年代協防台灣期間，依據《中美共同防禦條約》，美國太平洋艦隊司令戴維斯（Benjamin O. Davis）於1954年建議劃定該線，對美軍下指令表示，「只要解放軍之機、艦越過海峽中線，而且判明具有敵意的話，協防台灣的美軍戰機即可迎戰開火。」

對於這條沒有實質明定的「台海中線」，中國方面則一再重申台灣海峽為「中國內海」，並不承認「戴維斯線」的存在，但即使目前中國已在軍事上取得優勢，也沒有當台灣的面越過該線。

解放軍少將羅援2018年4月20日時曾撰文表示，「解放軍應將針對台獨的軍事演習常態化、軍機軍艦繞島巡航常態化，不失時機地跨過所謂的『海峽中間線』，擠壓台獨的生存空間。」時隔不到一年，共軍2架殲11戰機真的穿越了台灣海峽中線，不過空軍緊急增派戰機升空攔截，共軍則飛返中線以西。

不少軍事迷均認為，戰機要飛越台海的話，最有可能的是殲-8，因為它具備較好的高空高速性能，最大飛行速度超過2倍音速，急速達2.2馬赫，一般戰機想攔截它不太容易，特別是當它快速進出的側視照相偵察方式時，更加不好對付。

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