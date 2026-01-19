貿易戰陰霾當中　陸2025年出口成長逾6％

▲大陸國家統計局局長康義介紹大陸「2025年國民經濟運行情況」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國新辦今（19）日上午舉行新聞發布會，介紹「2025年國民經濟運行情況」。在貿易戰陰霾當中，大陸對外貿易成長近4％，出口則成長超過6％。

大陸全年貨物進出口總額45兆4687億元（人民幣，下同），比上年成長3.8％。其中，出口26兆9892億元，成長6.1％；進口18兆4795億元，成長0.5％。

民營企業進出口成長7.1％，佔進出口總額的比重為57.3％，比上年提高1.8個百分點。對共建「一帶一路」國家進出口成長6.3％，佔進出口總額的比重為51.9％。

高技術產品出口成長13.2％。12月份，貨物進出口總額4兆2630億元，年增4.9％。其中，出口2兆5359億元，成長5.2％；進口1兆7271億元，成長4.4％。

產業發展方面，全年大陸全國規模以上工業增加值比上年成長5.9％。分經濟類型看，國有控股企業增加值成長4.6％；股份制企業成長6.3％，外商及港澳台投資企業成長3.9％；私營企業成長5.3％。

分產品看，3D列印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量分別成長52.5％、28.0％、25.1％。12月份，規模以上工業增加值年增5.2％，較前一月成長0.49％。

12月份，製造業採購經理指數為50.1％，比上月上升0.9個百分點；企業生產經營活動預期指數為55.5％，上升2.4個百分點。1至11月份，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額6兆6269億元，年增0.1％。