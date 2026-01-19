　
大陸 大陸焦點 特派現場

貿易戰陰霾當中　陸2025年出口成長逾6％

▲▼大陸國家統計局局長康義介紹「2025年國民經濟運行情況」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國家統計局局長康義介紹大陸「2025年國民經濟運行情況」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國新辦今（19）日上午舉行新聞發布會，介紹「2025年國民經濟運行情況」。在貿易戰陰霾當中，大陸對外貿易成長近4％，出口則成長超過6％。

大陸全年貨物進出口總額45兆4687億元（人民幣，下同），比上年成長3.8％。其中，出口26兆9892億元，成長6.1％；進口18兆4795億元，成長0.5％。

民營企業進出口成長7.1％，佔進出口總額的比重為57.3％，比上年提高1.8個百分點。對共建「一帶一路」國家進出口成長6.3％，佔進出口總額的比重為51.9％。

高技術產品出口成長13.2％。12月份，貨物進出口總額4兆2630億元，年增4.9％。其中，出口2兆5359億元，成長5.2％；進口1兆7271億元，成長4.4％。

產業發展方面，全年大陸全國規模以上工業增加值比上年成長5.9％。分經濟類型看，國有控股企業增加值成長4.6％；股份制企業成長6.3％，外商及港澳台投資企業成長3.9％；私營企業成長5.3％。

分產品看，3D列印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量分別成長52.5％、28.0％、25.1％。12月份，規模以上工業增加值年增5.2％，較前一月成長0.49％。

12月份，製造業採購經理指數為50.1％，比上月上升0.9個百分點；企業生產經營活動預期指數為55.5％，上升2.4個百分點。1至11月份，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額6兆6269億元，年增0.1％。

▲▼大陸國家統計局局長康義介紹「2025年國民經濟運行情況」。（圖／記者陳冠宇攝）

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

逢甲「25年名店」停業！　網不捨：學生的回憶
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

中國經濟出口貿易戰

