　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

英智庫：殲-20戰機2030年前可達千架　太平洋空中戰力版圖生變

▲殲-20。（圖／CFP）

▲殲-20。（圖／CFP）

文／香港01

英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）最新報告指出，解放軍空軍在2030年前，可能部署約1000架殲-20第五代匿蹤戰機，顯示該型戰機生產規模已大幅提升，評估去年已達到每年約120架的產能水準。

軍事媒體「Military Watch」報道指出，RUSI的評估與多名軍事專家的觀察相互呼應。知名戰機研究學者艾布拉姆斯（Abraham Abrams）在2024年出版的專書中即曾指出，殲-20的總產量可能突破1000架。

RUSI報告指出，殲-20目前的生產規模，已與美軍F-35以及中國第四代戰機殲-16並列全球最大。不過，與供應多國的F-35不同，殲-20全數專供解放軍空軍使用，對區域空中戰力集中化的影響更為明顯。

▲解放軍空軍殲-20隱形戰機在珠海航展上進行飛行表演。（圖／CFP）

報告同時提到，解放軍空軍與海軍航空兵近年在訓練層面出現顯著進化，尤其殲-16與殲-20部隊的演訓內容，複雜度與實戰性大幅提升。飛行員已能定期執行整合戰機、轟炸機、空中加油機與預警機的聯合作戰演訓，並與海軍水面艦隊協同運作。此類行動在台灣周邊空域與日本海一帶尤其頻繁，被視為解放軍積極驗證跨軍種聯合作戰能力的具體展現。

RUSI亦指出，中國空對空導彈技術近年進步迅速，部分性能甚至相較美國空軍具備明顯優勢，進一步放大殲-20數量快速成長所帶來的整體戰力效果。

報告發布時機，恰逢殲-20首度試飛15週年前後。殲-20自2011年1月完成首飛，僅6年後即正式服役，被視為第五代戰機研發進展相對順利的案例，並與美、俄同世代戰機形成對比。根據中國官方於去年12月釋出畫面，顯示首批整合雙發「渦扇-15」（WS-15）引擎的殲-20已完成量產。RUSI分析，隨著WS-15實裝，殲-20在航程、飛行性能與機載系統供電能力上，將進一步拉開與西方同級戰機的差距。

RUSI總結指出，殲-20機隊的快速擴張，正對太平洋地區的空中戰力平衡產生深遠影響，西方長期主導的制空優勢正面臨嚴峻挑戰。儘管美國與多個盟國在區域內部署F-35，但該型戰機在制空作戰所需的航程、彈載量與雷達性能方面，仍不及殲-20；再加上妥善率偏低與Block 4升級進度延宕，進一步限制其實際戰力發揮。

▲▼ 中國大陸空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
挖洞性侵女鄰居的「哈士奇玩偶」　新北變態男下場曝
林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」
人妻網紅曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了
濱崎步氣2個月再發聲：看起來只是排練嗎？
新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　外國人遣返禁入境
基隆男遭痛毆慘死　遺體對折塞冰櫃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英智庫：殲-20戰機2030年前可達千架　太平洋空中戰力版圖生變

港女赴伊朗失聯　港府已聯繫上：目前安全

成都拍「吸陽氣」影片　陸男遭公安帶走

陸金價持續漲！　她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

中共無人機闖東沙島領空！解放軍南部戰區：完全正當合法

新疆31歲美女老師患「噬血症候群」2個月過世　丈夫：不悔賣房救妻

西貝將關閉102家門市　創辦人再喊冤：從來不是預製菜！

「蔡依林演唱會」狂遭陸網檢舉邪教　央視力挺盛讚：這是藝術典範

中國美國商會：經濟成長放緩為在中經營最大挑戰

公民頻在柬埔寨失蹤　中國大使約見柬兩副首相

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

英智庫：殲-20戰機2030年前可達千架　太平洋空中戰力版圖生變

港女赴伊朗失聯　港府已聯繫上：目前安全

成都拍「吸陽氣」影片　陸男遭公安帶走

陸金價持續漲！　她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

中共無人機闖東沙島領空！解放軍南部戰區：完全正當合法

新疆31歲美女老師患「噬血症候群」2個月過世　丈夫：不悔賣房救妻

西貝將關閉102家門市　創辦人再喊冤：從來不是預製菜！

「蔡依林演唱會」狂遭陸網檢舉邪教　央視力挺盛讚：這是藝術典範

中國美國商會：經濟成長放緩為在中經營最大挑戰

公民頻在柬埔寨失蹤　中國大使約見柬兩副首相

睽違32年返玉山國家公園任處長　鄭瑞昌強調保育、登山安全

陳鏞基將告別球場　林智勝談世代交替：差不多啦！只剩王勝偉

奪命雪崩！奧地利阿爾卑斯山區「90分鐘5死」　人夫目睹愛妻遭埋

雲林車行買賣糾紛！3煞持球棒砸2BMW、1賓士　擋風玻璃全毀畫面曝

錄影四個月！胡宇威突喊「後悔」原因曝光　冠軍戰有望抱回百萬獎金

朴寶劍2月旋風來台！簽售會「一個帳號限購三本」　寵粉條款被讚爆

黃暐傑喊話「來就對了」！曾仁和獲複數球隊邀約　曝選擇龍隊關鍵

冬令救濟不間斷！開靈宮奉開漳聖王旨示　捐萬斤白米助花蓮弱勢

常健忘、腦袋轉不動？　醫推薦「5大補腦食物」

快訊／陽明山火燒車！緊鄰美國渡假村　女駕駛與乘客及時逃生

【兵不厭詐】帥警教學背對奪槍　演歹徒的妹妹一招制伏

大陸熱門新聞

她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

新疆31歲美女老師患「噬血症候群」過世

成都拍「吸陽氣」影片　陸男遭公安帶走

無人機闖東沙島領空！解放軍：正當合法

機器狗拉雪橇！遊客笑：雪橇犬也會失業

央視力挺Jolin！盛讚演唱會是藝術非邪教

西貝將關閉102家門市　創辦人：不是預製菜

港女赴伊朗失聯　港府已聯繫上：目前安全

英智庫：殲-20戰機2030年前可達千架

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

公民頻在柬埔寨失蹤　中國大使約見柬副首相

中國美國商會：經濟成長放緩為在中經營最大挑戰

宏福苑大火後　香港擬修法：工地全面禁菸

香港隨機攻擊　兇嫌遭警擊斃影片曝

更多熱門

相關新聞

央視洩密重啟殲-20上艦？

央視洩密重啟殲-20上艦？

隨著福建艦的正式入列到公開首次演訓，殲-35艦載戰鬥機被視為中國航母上首屈一指的明星裝備，但《央視》最新的報導似乎透露中國海軍對該型艦載機仍不滿意。公開的畫面中曝光大陸正在研發下一代電磁彈射裝備，在彈射器的盡頭竟出現一架殲-20模型，讓「殲-20上艦」的話題再次獲得重視。

殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

解放軍「正義使命-2025」軍演首波畫面釋出 海空火箭軍出動就位

解放軍「正義使命-2025」軍演首波畫面釋出 海空火箭軍出動就位

殲-20首度證實攜帶空地武器

殲-20首度證實攜帶空地武器

殲-20髒了用紙巾擦機身就好？

殲-20髒了用紙巾擦機身就好？

關鍵字：

殲-20

讀者迴響

熱門新聞

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面