解放軍陸軍考評軍職指揮員　吳謙：練兵先練將、強軍先強官

▲習近平指示，解放軍的高級指揮員「要做備戰打仗的帶頭人」。（圖／CFP，下同）



大陸中心／綜合報導

大陸國防部28日舉行例行記者會，發言人吳謙針對陸軍組織軍職指揮員軍事訓練等級考評一事作出回應。他指出，考評是貫徹習近平在練兵備戰指示的實際舉措，並且「立起練兵先練將、強軍先強官的鮮明導向」，將會「帶動軍事鬥爭準備落地落實」。

吳謙表示，習近平反覆強調，高級指揮員要做備戰打仗的帶頭人，要帶頭研究軍事、研究戰爭以及著力破解「五個不會」重大問題，至於陸軍組織軍職指揮員軍事訓練等級考評「是貫徹落實習主席練兵備戰重要指示的實際舉措」，掀起了聚力推進備戰打仗群眾性練兵新熱潮。

吳謙說，陸軍區於3月21至22日設立北京、福州、南寧、蘭州、濟南、烏魯木齊和拉薩7個考點，統一組織考核，大約有200名軍職指揮員參加考評；考核內容主要包括指揮能力、基本技能、基礎理論和體能等方面。他還透露，軍事、政治、後勤、裝備和紀檢崗位軍職指揮員均以戰役指揮員身份參加作業考核，考核內容包括擬製作戰構想、標繪作戰要圖以及檢驗技能、謀略、意志作風等面向，並由紀委和訓練監察部門全程監督。

根據解放軍陸軍參謀部作戰局局長周秉毅介紹，這次考評採取統一計劃、上下結合、同步異地的方式進行，由陸軍機關各部委、各直屬單位、各大單位所有正、副軍職指揮員全員參加，其中針對不同戰略的作戰任務編寫預定作業，按照實戰要求施訓練兵。值得一提的是，這也是陸軍繼去年考核13個集團軍軍長後，對軍職指揮員進行的又一次能力素質考核。