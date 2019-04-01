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環時總編胡錫進：台與美勾結加劇　戰機一定會「飛越台灣島」

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▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

國防部31日晚間證實，共軍2架殲11型戰機於上午11時踰越中線，進入台灣海峽西南面空域，空軍增派戰機緊急升空攔截，同時實施廣播驅離後，共機即飛返海峽中線以西空域。《環球時報》總編輯胡錫進晚間在微博發文表示，「如果『台獨』進一步自我放縱，與美勾結加劇，一定會有解放軍戰機飛越台灣島、宣示對台灣主權的那一天。」

國防部表示，對於中共軍機踰越海峽中線表達嚴正抗議，並譴責中共軍方此一挑釁舉動，已嚴重衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享之和平福祉。國防部強調，面對各種挑釁威脅，國軍將秉持「不挑釁，不怯敵」原則，全力依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請國人放心。

中國殲11進駐西沙永興島。（圖／翻攝自中國軍網）

▲中共殲11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

對於殲11戰機越過台灣海峽中線一事，中共人民日報旗下的《環球時報》總編輯胡錫進31日在微博貼文表示，「《環球時報》多次提出解放軍戰機可以採用越過中線的方式向台施壓，如果台方今天的報導為真，老胡為解放軍空軍今天邁出這一步點讚。」

胡錫進還說，「我相信，如果『台獨』進一步自我放縱，與美勾結加劇，一定會有解放軍戰機飛越台灣島、宣示對台灣主權的那一天。而且我斷言，台軍屆時決不敢對我軍戰機開火，他們唯一能做的就是『警告驅離』。

胡錫進在文末直言，「奉勸台當局恪守底線，『台獨』勢力收斂自己的惡行。老胡說過，今天的台灣相當於1949年被合圍起來的北平，如果『台獨』恣意妄為，他們將一步步看到，自己如何處在大陸力量的掌控之中。」

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關鍵字：殲11,中共,空軍,國防部,戰機,台海中線,解放軍,攔截,軍武,大陸軍武

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