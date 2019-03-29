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中國監視印度軍事基地？　趙幹城：商業交往污蔑為情報活動

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▲▼超日王號航母。（圖／印度海軍官網）

▲印度維克拉瑪蒂亞號航母（INS Vikramaditya）。（圖／翻攝自印度海軍官網，下同）

軍武中心／綜合報導

有印度媒報導，中國試圖監視位於印度卡納塔克邦卡達姆巴（Kadamba）和奧里薩邦卡拉姆島（Abdul Kalam Island）的兩座海軍基地，具體做法是向基地所在地派遣「商務代表團」，實際則是蒐集國防信息。上海國際問題研究院研究員趙幹城表示，印媒的說法是將中、印的正常商業交往「汙蔑為情報活動」。

趙幹城接受陸媒採訪時提到，印度軍隊或情報部門對中國「總有一些歇斯底里的想法」，其中所謂的強硬派「一直把中國當成主要防範對象」，而印媒報導將兩國的正常商業交往汙蔑為情報活動，這是「反映出印度在某些領域對中國的敵意仍然比較深」。

趙幹城強調，印度媒體經常利用各種方法造謠或發出歇斯底里的聲音，但一般情況下中國對這種行為「是不予理睬的」，而且「也沒有必要每件事都辯駁」，因為造謠者「根本拿不出證據只是一種猜疑」。

▼印度虎鯊級潛艇（Kalvari-class submarine）。

▲▼虎鯊級潛艇(Kalvari-class submarine)。（圖／翻攝自印度海軍官網）

印度新聞網站「India.com」26日引用一份報告指稱，中國試圖監視印度的軍事設施。該報告顯示，中方為了落實監控，此前派出商務代表團訪問卡達姆巴附近的背圖爾島，並在當地執行「商業活動」。值得留意的是，「India.com」點名的設施就是本文首段談及的兩座海軍基地。

「India.com」指出，卡拉姆島上方建有綜合導彈試驗場，這是印度大多數型號導彈的試驗基地，至於卡達姆巴則是印度航母的母港，因此中國勢力在這些地區出沒將對國防造成威脅。該網站還引述某安全機構官員的說法稱，很多中企已經成為印度基礎設施項目的競標者，中國勢力越來越多進入印度本土。

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關鍵字：上海國際問題研究院,趙幹城,國防安全,間諜行動,解放軍,中國,印度,卡納塔克邦,卡達姆巴,Kadamba,奧里薩邦,卡拉姆島,國際軍武,軍武

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