三隻小豬來找”茶”　長女餐飲科學生兒童節執教鞭

▲慶祝兒童節，長榮女中推出「三隻小豬來找”茶”」的教學活動，由餐飲科及觀光科學生擔任教師，在百貨賣場教小朋友做盆栽蛋糕、奶茶，現場還提供毛豆炒泡麵，供民眾品嘗。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

慶祝兒童節，長榮女中推出「三隻小豬來找”茶”」的教學活動，由餐飲科及觀光科學生擔任教師，在百貨賣場教小朋友做盆栽蛋糕、奶茶，現場還提供毛豆炒泡麵，供民眾品嘗，為了推廣在地產業，奶茶使用的茶葉是與在地茶商合作開發的茶包，毛豆則是新市農會推出的生鮮產品。

長女今年起，將畢業成果發表移師校外舉辦，除了美容科、時尚造型科等整體造型秀，在百貨廣場以快閃方式呈現，其他科別的動靜態展也陸續登場。兒童節即將到來，校方特別規劃教學活動，今年是豬年，活動取名為「三隻小豬來找”茶”」。

台南地區茶飲相當盛行，長女兩年前即在餐飲科開設茶飲文化特色班，所學除了一般中西餐等課程，教學著重在特色茶飲、茶點的教學。適逢兒童節，成果展也以幼兒教學方式呈現，課程包括提拉米蘇盆栽蛋糕及奶茶製作。

學生們先將黑色餅乾壓成粉狀，讓小朋友們用小鏟子放入盆栽蛋糕上，體驗“剷土”的樂趣，然後教小朋友將各種顏色的翻糖，捏成三隻不同造型的小豬，“養”在土上面，完成三個可愛的小豬盆栽蛋糕。接著學生教小朋友將紅茶、鮮奶、冰塊、糖水倒入雪克杯裏，讓小朋友手搖，完成一杯茶、奶香氣四溢的特調奶茶，小朋友吃自己做的蛋糕配奶茶，開心極了！

另外，長女觀光科府城古蹟美食特色班，則烹調特色餐點-毛豆炒泡麵供民眾品嘗，該班的特色課程，除了古蹟導覽，還有府城美食的製作，目的是培養台南在地的觀光達人。四月底即將登場的茶飲文化班，及府城古蹟美食特色班的術科考試，即以創意飲調及毛豆炒泡麵擺盤兩項作為測驗。

校長蔡玉敏表示，長榮女中近年積極推廣台南在地產業，餐旅群科教學多使用在地食材，茶飲文化班使用的茶葉，是與在地企業、陳博士茗茶共同開發的優質三角茶包，高成本的投資，除了扶植在地產業，也是讓學生們了解食材的重要性；另外炒泡麵也特別使用新市毛豆，長女日前積極參與新市農會毛豆節活動，學生們更獲選為毛豆先生、小姐，現在更進一步以實際行動推廣在地農特產品，不遺餘力。