「風的運動場」暖身　試營運首日4小時湧5萬人　

▲▼「2019新竹市兒童藝術節」30日下午試營運，短短四小時就有將近五萬人次進場體驗。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「2019新竹市兒童藝術節」30日下午試營運，各項遊具大排長龍，人潮綿延不絕，截至傍晚五點閉館為止，短短四小時就有將近五萬人次進場體驗。試營運首日晚間還有加碼「星光場」，為了欣賞由「紙風車藝術卡車」和「FOCA福爾摩沙馬戲團」演出的「潘朵拉的盒子」，兩千名大朋友小朋友也將文創館停車場擠得滿滿。

30日下午一點開放試營運的「2019新竹市兒藝節-風的運動場」，短短四小時吸引五萬人次入場體驗九大遊具，本次遊具規模與尺寸更比往年更大，從早上人潮就慢慢湧入現場，直到一點正式開放，每項遊具都擠滿人潮，小朋友們玩到不想回家，向爸媽預訂「明天還要來！」

試營運首日晚間還加碼星光場「潘朵拉的盒子」，繼2017年仲夏藝文季演出後，紙風車的藝術卡車再度來新竹市演出，有別於舞台的表演呈現，同樣精采，劇中透過小男孩奧列打開潘朵拉的盒子，展開一段奇幻旅程，劇團演員利用倒立，翻滾，疊羅漢，跑酷，扯鈴等多種特技元素和現場超過兩千名觀眾互動，獲熱烈迴響。

2019兒童藝術節星光場共計安排三場演出，除了30日晚間的一場外，4月5日、6日晚間7時在文創館旁分別再有一場，由台灣特技團及FOCA福爾摩沙馬戲團演出「豬咪姑娘招親賽」及「大娛樂家」，節目精彩可期，歡迎親子踴躍前往觀賞。