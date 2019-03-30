22歲正妹拒拍片賺錢遭「割喉示眾」慘死　行刑男友：你惹毛我了

▲22歲的陳巧豐生前乖巧。（圖／翻攝自《新京報我們視頻》，下同）

大陸中心／綜合報導

浙江省慈溪市一間超市的娃娃機前在去年8月發生一起殺人案。22歲正妹舞蹈老師陳巧豐遭前男友當街「割喉」慘死，她的母親至今無法放下這樣的痛，近日接受媒體訪問更怒回，「我只有一個請求，就是殺人償命。」

綜合陸媒報導，陳巧豐是一名幼兒園的舞蹈老師，長相十分甜美，平時也喜歡玩抖音，甚至擁有40多萬名粉絲。陳媽媽提到，女兒與男友已交往1年半，對方不僅沒有穩定收入，還把女兒當作賺錢工具，不斷逼迫拍抖音影片，想藉著她在網路上的高人氣大賺一筆。當時巧豐不願意拍攝，還收到對方傳訊怒回，「妳惹毛我了」。

▲陳巧豐的友人曾透露，她其實不喜歡拍抖音，是被男友逼的。

吳益棟曾經在跟陳巧豐吵架後，趁著凌晨2點對方熟睡，用她手機從支付寶裡轉走了一萬多元人民幣。陳巧豐一次次地心軟原諒男友，卻在某次發現對方賭博欠債，因而提出分手。不過，吳益棟卻找來鎖匠撬開家門，搬走許多巧豐的衣物和證件，甚至還傳虐狗影片威脅，「我要讓妳看著她死」，行徑相當兇殘。

據悉，兩人分手後的半月以來，陳巧豐不斷遭到男友威脅和騷擾，最後還被對方跟蹤「割喉」，慘死在街上。陳媽媽心痛表示，在女兒被殺害之後，男方甚至在網路散播她是「拜金女」、「劈腿」等等的謠言，導致女兒遭到網友攻擊，「這些惡意留言彷彿殺死了巧豐第2次。」

▲陳巧豐在娃娃機前被殺害。

此案4月3日將在浙江省慈溪市人民法院公開審理，陳媽媽憤怒表示，自從女兒去逝之後，我的身體也跟著垮了，這個家也變得亂七八糟，「我只有一個請求，就是殺人償命。」