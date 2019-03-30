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美腿仙女「溫精靈」扮醜吐槽爸媽　擁780萬粉絲：愛上我非常危險

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▲「溫精靈」吐槽親媽合集。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒，下同）

大陸中心／綜合報導

在抖音流量紅利逐漸冷卻的情況下，來自成都的「溫精靈」以一系列「吐槽影片」爆紅，目前已經有780.1萬粉絲，曾在一周內增加261萬個追蹤者，目前按讚量達到8097.6萬。這位小姐姐長相清秀，喜歡用「扮醜+歇斯底里」的方式來吐槽爸媽和生活中的方方面面， 獲得「吐槽王」的稱號。

▲▼ 抖音溫精靈。（圖／翻攝自抖音、微博）

▲「溫精靈」 的抖音。（圖／翻攝自抖音、微博）

作為一名95後的漂亮女生，「溫精靈」以102個作品收穫780.1萬的粉絲，這其中與她奇特的說話風格，和貼近生活的內容有很大關係。她的影片中經常吐槽自己的爸媽「無理取鬧」，最好笑的就是模仿父母的神情和語氣，讓網友直呼「我爸媽也是」、「同一個世界同一個爸爸」。

▲▼ 抖音溫精靈。（圖／翻攝自抖音、微博）

▲▼ 抖音溫精靈。（圖／翻攝自抖音、微博）

▲▼ 抖音溫精靈。（圖／翻攝自抖音、微博）

▲ 「溫精靈」在吐槽影片中經常一人分飾多角色。（圖／翻攝自抖音、微博）

在一支吐槽爸爸「大海先生」的影片中，爸爸在自己的房間，點燈開關就在一轉身就能碰到的地方，但他偏偏要「溫精靈」跑來幫他關燈。當「溫精靈」嘮叨老爸懶惰時，「大海先生」慵懶回稱，「哎呀，指望不住了，我還想讓你給我養老呢！哎呀，快算了吧！」

▲爆笑吐槽合集。

此外，「溫精靈」的影片中還有吐槽「男友送假鞋」、「監考老師就盯著你看」、「女生談戀愛的小心思」、「愛上我非常危險」等，說出女孩子的心聲。就連美妝影片「溫精靈」也有拍，雖然是Kuso版的，但網友還是驚呼「認不出來了」。

▲▼ 溫精靈。（圖／微博）

▲私底下的「溫精靈」又美又辣。（圖／翻攝自微博，下同）

反觀「溫精靈」微博，她的照片走的是仙女路線，不僅畫著精緻的妝容而且打扮時髦，和抖音的她相差甚遠。網友紛紛在底下評論，「哇集才華與美貌一身」、「美啊！！」、「這是你嘛？」。

▲▼ 溫精靈。（圖／微博）

▼美妝影片合集。

ET快訊
小三兒寫作業！男師「字太小」狂蓋8次媽崩潰　網：玩印章嗎

關鍵字：溫精靈,抖音,吐槽王

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