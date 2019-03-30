「36H李毓芬」出500萬也約不到　下一秒她錯失「億級抖內」超傻眼

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書、翻攝自YouTube／18歲不睡）



圖文／鏡週刊

成人頻道JKF女郎陳香菱因神似李毓芬，加上有36H豪乳，被封為「凶版李毓芬」，近期首度當上封面女郎，穿著紅色性感內衣在保齡球館搔首弄姿，一對豪乳讓身邊還在打球的客人都驚呆了；憶起先前在直播時，有一個在美經商的粉絲給她500萬元求約會，被她拒絕後，又先後花了上億元在其他多位直播主身上，讓她頗傻眼。

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陳香菱今年才24歲，以性感清涼路線在直播界與成人頻道JKF享有高人氣，過去習慣單打獨鬥的她，在加入JKF女郎後認識了許多姐妹淘，聚在一起的話題總離不開「錢」和「愛美」，像是「妳接那個工作報多少錢？」「皮膚那麼好是怎麼保養的？」她和安希、Q匠特別要好，「安希每次看到我就會說：『哇！妳的胸部好大，好想要。』我就會回她『妳是要說幾次啦！』」豪乳讓男人愛慕女人羨慕。

捧上五百萬 只求約會

除了是成人頻道JKF「紅牌」，陳香菱在直播圈約4年多也是人氣女王，有很多粉絲相挺，談起直播時最難忘的經驗，她透露曾經遇上在美國經商的粉絲，因為看直播對她有好感，想要飛回台灣和她約會，但她覺得根本沒見面怎麼可能交往，便故意開了60萬元想要嚇退他，沒想到對方竟大手筆要給她五百萬元，只是後來她還是覺得不適合就沒下文。

但更誇張的是， 後來陳香菱聽到傳聞，那位無緣的有錢男，在她那邊求愛不成後，竟然轉戰其他直播平台，先後約會了十多位正妹直播主，砸了新台幣上億元，還曾經跟某位正妹幾乎論及婚嫁，「不過我聽說他們已經分手了，因為那個正妹最近又回來直播了。」

酒客打醉拳 伸手襲胸

身材火爆的陳香菱早已習慣被旁人不禮貌猛盯，遇到鹹豬手的經驗自然也不少，上夜店遇到喝醉的陌生酒客借酒意直接伸手襲胸，速度快到她來不及反應，「對方摸了我的胸部後馬上跑走，我根本來不及搞清楚狀況，他是在打『醉拳』嗎？」

常接性感拍攝工作的她，也遇過攝影師要求換上與當初約定拍攝內容不一樣的性感內衣，被她嚴詞拒絕，更收到過私拍邀約的訊息問她：「請問拍完有『互動時間』嗎？」立刻被她封鎖不往來。

陳香菱曾為了幫軟爛前夫還債，抱著還在喝奶的女兒在鏡頭前直播，她預計再一年時間就能還清債務，粉絲們因為理解她的處境，也讓「抖內」金額大增，還有一個粉絲主動提議要幫她還清債務，但她想靠自己努力，將債務慢慢還完，再把女兒接回來。



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