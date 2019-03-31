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當兵時外婆去世！妻產檢「照不出男女」…祂來夢中告知　神奇事發生了

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▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲原PO說，「外婆永遠笑著迎著我、護著我、暖溫我。」（圖／示意照／CFP）

網搜小組／綜合報導

「我的外婆是天使…」一名男網友分享自己和外婆的故事，他指出，外婆在他當兵時過世，「走的那天凌晨，我在部隊裡莫名哭了」；老婆懷孕產檢時檢查不出寶寶是男是女，結果外婆在夢中告訴他。原PO表示，「我對我兒子說，『你還沒出生時，我就見過你了，就在這裡，外曾祖母帶你來見我，說我是你爸爸』。」

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團說，父母離婚後，他再也沒去外婆家，那時國一13歲，直到快當兵19歲那年過年，才鼓起勇氣去找外婆，得知老人家眼睛不好了，眼睛看起來矇矇的，一頭白髮但仍是那慈祥的表情，「從她表情上知道她很想我，掛念著我，好多年沒看到我了。她開心地笑著，當然我也好開心能見到她。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，吃年夜飯時和姨丈們聊天，「聊我近年如何，原來他們都一直關心著。半工半讀的我身上有些錢，包了一個紅包給外婆。外婆打開看說太多，還拿了一些給我弟弟。當然推拒了，這是我做為外孫的孝心啊！我的不是，沒來看妳的彌補啊！」

▼原PO在當兵時，得知外婆過世的消息。（圖／示意照／CFP）

▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO說，外婆住山上濕氣很重，過年後不久，他把自己用的電暖嚧送過來，教老人家怎麼用，和她說要顧好身體；他見外婆看門外的景色，臉上寫滿了他無法猜透的心事。他離開外婆家回到台北，聽說外婆為了省電費，那台電暖爐都沒用過。

「最後一次和外婆見面是我當兵前幾天」，原PO寫道，入伍前回鄉拜拜求平安，兩天跑了10間廟，告訴外婆要去當兵了，「外婆叮嚀我要注意的事，要我照顧好自己，然後送我到路口。」他當下心裡很不捨，回頭望了外婆站在路口看著他，那是對外婆的最後一眼。

「在我當兵時，我外婆走了，聽說走得很溫和，睡夢中走的。」原PO回憶，外婆走的那天凌晨，他在部隊裡莫名哭了，「我有感覺到她走了，我好難過，外婆就像是個天使，永遠笑著迎著我、護著我、暖溫我，我好想她，真的好想再見她。」

▼原PO分享老婆懷孕產檢時的神奇事。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO說，「再說一件你們不敢相信的事，我老婆懷孕時有去照3D超音波，想看看是男的女的，但總照不出來」；就在產檢那天晚上，他夢到在外婆家的田梗旁，旁邊有熟悉的石牆，「我在這路的一端，看著我外婆牽著一個漂亮的小男孩，慢慢地走向我來。」

然後外婆對那小男孩說，他是你的爸爸」，原PO表示，「我醒來對我老婆說是男生，我外婆來告訴我了。結果真的是男孩子，你們說奇不奇妙，外婆真的是我的天使啊！」

原PO後來有帶兒子去外婆家的田梗路上，石牆仍然還在，「我對我兒子說，『你還沒出生時，我就見過你了，就在這裡，外曾祖母帶你來見我，說我是你爸爸』。那天天氣很好，我牽著我兒子的手，在那路上走著，感覺外婆也在我們身邊陪著。」他呼籲愛就要及時說出來。

▼原PO表示，「我牽著我兒子的手，在那路上走著，感覺外婆也在我們身邊陪著。」（圖／示意照／CFP）

奶奶,阿嬤,一家人,家人,出遊,家族,孝順（圖／CFP）

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關鍵字：外婆,爆廢公社

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