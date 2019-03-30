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4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣40萬」4年學費全賺到　網跪：智商輾壓

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣34萬」。（圖／翻攝自網購平台）

▲北醫女出品筆記超詳細。（圖／左／記者周宸亘攝；右／翻攝自網購平台）

網搜小組／綜合報導

「我好像知道自己為什麼只考上私立科大！」一名女網友在逛網拍時，無意發現一個超狂商品「北一女筆記」，不論科目國文、英文、地理、歷史都詳細記載，而且還全彩畫圖輔助，超狂筆記讓她跪了。

該名北一女畢業生在某網購平台以「全彩印北一女學測筆記」斗大字樣為標題，而且掛保證是社會組一類組必定滿分；她賣的科目包括國文、英文、地理、歷史，價格分別是350元至500元不等，4項科目全帶走要價1380元。

請繼續往下閱讀...

從商品介紹圖片可見，國文、英文、歷史筆記條列式結構分析，而且紀錄超詳細，字體不僅工整還美翻，其中還有用橘色、黃色、綠色、藍色等螢光顏色劃出重點，清楚告知哪一些必考，絕對不能漏。

▲▼4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣34萬」。（圖／翻攝自網購平台）

▲筆記根本是藝術品。（圖／翻攝自網購平台）

另外，涵蓋範圍高中全六冊的地理筆記更狂，不僅用圖表分析各國產業結構、勞力密集，還直接畫世界地圖出來，分區介紹各國著名景點、氣候、農業種植、地形、洋流變動、板塊等等，內容整個超詳細，

千萬不要小看這4份超狂筆記，直接賣出1138本，銷量極為驚人，若是以最便宜一本350元來算，等於是最少也有賣39.8萬元，雖然小小年紀，商業頭腦卻超強，直接替自己4年大學學費賺一波。

▲▼4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣34萬」。（圖／翻攝自網購平台）

▲至今已賣出1138本，以最低價350元來算，最少也有賣近40萬元。（圖／翻攝自網購平台）

超狂筆記一名女網友截圖下來，傳至臉書「爆廢公社」讚嘆寫道，賣家真的是用腦在賺錢，要是10年前就有這筆記，她一定購買，而且還是團購那種，「我好像知道自己為什麼只是公立高職與私立科大了，上課左耳進右耳出，下課就與女生一起走去廁所，覺得慚愧！」

高狂筆記曝光後，網友看了紛紛留言說，「北一女很有商業頭腦」、「這個也有人在賣？！」、「這月銷量有點狂」、「我以前課本都全白的」、「我一定是沒買的關係，今天才書讀不好」、「買了也不一定看的懂」。

▼學霸筆記就是長得不一樣。（圖／翻攝自網購平台）

▲▼4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣34萬」。（圖／翻攝自網購平台）

▲▼4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣34萬」。（圖／翻攝自網購平台）

▲▼4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣34萬」。（圖／翻攝自網購平台）

▲▼4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣34萬」。（圖／翻攝自網購平台）

▼北一女。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼北一女,校服,學生,校服混搭。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字：北一女,筆記,網購,高中,爆廢公社

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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