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響應Earth Hour地球一小時　TikTok推出「#與自然共生」挑戰賽

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響應Earth Hour地球一小時　TikTok推出「#與自然共生」挑戰賽（圖／抖音提供）

記者樓菀玲／台北報導

2019年「Earth Hour地球一小時」活動將於3月30日登場，全球領先的短影音平台TikTok響應世界自然基金會（World Wildlife Fund），發起「#與自然共生」挑戰賽，號召全球TikTok用戶使用「熊貓團子燈貼紙」拍攝創意短影音，一同用微笑熄燈看自然，藉此提升大眾對環境保護的意識。

「地球一小時」於2007年自澳洲發起，現已發展為全球最大的環境群眾運動，十幾年來激勵超過180個國家和區域的個人、社群、企業和組織，採取實際行動保護我們的地球。今年則以「#與自然共生（#Connect2Earth）」為題，邀請全世界的每個人在3月30日晚上8點30分關燈一小時，展現我們保護地球的決心。

廣受全球用戶歡迎的TikTok也響應此活動，在多個國家與地區發動「#與自然共生」挑戰賽，包括台灣、日本、南韓、印度、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國及菲律賓，希望喚醒大眾對環境保護的關注，展現大自然與日常生活密不可分的關係，包括我們呼吸的新鮮空氣、喜愛的食物，到不可或缺的潔淨水源，都來自大自然。

除了挑戰賽，TikTok也為地球一小時活動推出專屬貼紙，用戶即日起只要打開TikTok開始拍攝影片，點選「道具」中「最新」分類欄，尋找紫色星空背景、且有個黃色燈泡的小圖示，即可看到「熊貓團子燈貼紙」，秀出你最甜美的笑容熄滅燈光，就可以見到閃耀的美麗星空。

響應Earth Hour地球一小時　TikTok推出「#與自然共生」挑戰賽（圖／抖音提供） 響應Earth Hour地球一小時　TikTok推出「#與自然共生」挑戰賽（圖／抖音提供）

為讓更多人參與地球一小時活動並關注環境保護議題，台灣許多藝人也發揮自身影響力，響應「#與自然共生」挑戰賽，運用「熊貓團子燈貼紙」拍出許多創意影片，包括近年變成空中飛人且行程滿檔的汪東城與人氣型男作家肆一都已響應此活動；接下來前LOLLIPOP F成員楊奇煜、先前至韓國受訓現已改回本名的游書庭、以及剛發新專輯的丁噹，也會陸續加入此挑戰賽。

汪東城表示：「我認為這是個很有意義的活動，拍這支影片前花了很多時間挑選能俯瞰城市和仰望藍天的地點，因為我們的地球就是那麼的美！背景音樂歌詞中不斷唱著「I really, really, really, really…」，代表我非常非常非常愛地球的心。希望透過創意影片和TikTok平台可以讓更多人了解環境保護的重要性，透過分享笑容和星光，讓更多人一同在3月30日響應關燈一小時，為地球貢獻自己的力量！」

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