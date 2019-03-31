高中麻吉喜酒！大媽3人組亂入同學桌「一上就先打包」　他包3600更崩潰

▲婚禮喜宴示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者黃君瀚／綜合報導

「靠北，一上菜就塑膠袋準備好，直接先打包！」男網友日前參加高中好麻吉結婚典禮，送上3600元紅包慶賀，沒想到入座同學桌後，突然來了3人家庭組，大媽每次上菜時火力全開，迅速拿起塑膠袋打包，整場下來幾乎無法好好享用佳餚，氣得他想拿洋酒報仇。

男網友29日中午在PTT發文，表示上周去參加高中好朋友的結婚喜宴，明明桌位上放的牌子是「同學三桌」，結果莫名其妙有個家庭組亂入，成員3人是大媽歐巴桑、歐吉桑加他們的小孩。

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他抱怨，最離譜的是他們一看到餐廳上菜，馬上拿出塑膠袋直接先打包一波，連洋酒都被A光。男網友說，看在好友面子上入場包了3600元，完整吃到的菜餚只有冷盤和油飯，而事後詢問同學才知道，打包組是遠方親戚，只包1800元，共來了8個人，分散坐在不同桌，「唉，台灣景氣是不是越來越不好啊？」

▲不少網友在喜宴上都遇過「打包魔人」，大大打壞開心興致。（圖／達志／示意圖）

文章貼上網，網友直呼太扯了，「最美的風景」、「很多中南部三寶媽都這樣」、「我遇過佛跳牆來有老人直接把筷子插進去攪拌」、「還真的遇過，有夠無恥」、「我遇過包整桌的，大概要吃一星期吧。」

此外，也有不少人提供反制的方法，甚至覺得這是宴客主辦人的責任，「一上菜先打包，這種人先罵再說」、「當下制止，管他親不親戚」、「去問你同學為什麼不配桌啊」、「早該嘴下去了，到底跟這種人客氣什麼」、「你同學真小氣，多開一桌就好了。」

男網友事後補充，朋友事前在餐廳有配桌，上頭都放著名牌，但家庭組硬是亂入「同學三桌」，理由是沒位子了。他無奈表示，當時看在同學大喜結婚，怕得罪好友的長輩，「如果知道是他不熟親戚，我就直接拿洋酒尻頭了！」

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