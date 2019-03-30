　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌　員工妹崩潰：變胖了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲老闆整個佛炸，超霸氣疼員工，直接砸重本端出羊小排。（圖／翻攝自廚藝公社）

網搜小組／綜合報導

「老闆試圖養刁我們跟養胖我們！」台南一名女網友到燒烤店打工整個嚇壞，每次休息用餐時，總能見到老闆端出超狂餐點，像是松露魚子醬、法國藍龍蝦、戰斧牛排、烏魚子夾生蠔等，害得她嘴巴都都變「刁」了，自己出去吃飯都難再有驚豔感，因為她都吃膩了。

該名女網友在臉書「廚藝公社」幸福PO文說，老闆燒烤台會出現很多神奇的員工餐，從羊小排到法國藍龍蝦，偶爾還會出現戰斧牛排、烏魚子夾生蠔，奶油沙公（青蟳）、日本和牛、松露魚子醬佐牛排等一系列浮誇美食。

請繼續往下閱讀...

▲▼台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲▼台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲老闆～桌子都快要擺不下了啦XD。（圖／翻攝自廚藝公社）

老闆的用心良苦疼員工，讓她既幸福又崩潰，嘴巴都被養刁了；她笑說，雖然打工起來很開心，但休假去外面吃燒烤或者一些厲害的食材，再也沒有驚豔的感覺，「內心都會覺得『哦～好像吃過』，而且跟朋友聚餐時，燒烤類的都直接不考慮。」

燒烤店老闆不僅用食材大方，還會嘗試多種烹煮方式做變化，讓料理更有創意，讓員工在用餐時不會有吃膩的情緒。原PO透露，老闆之前還想把龍蝦拿來包水餃給員工吃，甚至烤過湯圓、餛飩，「老闆根本是試圖養刁我們跟養胖我們！」

▲▼台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲這是員工餐，不用懷疑！（圖／翻攝自廚藝公社）

老闆霸氣疼員工，引來網友紛紛留言羨慕說，「我突然想轉行了」、「我只想知道還缺員工嗎」、「缺人嗎？退休後可以去打工嗎」、「突然覺得我平常吃的晚餐根本弱到爆」、「妳應該是老闆娘吧」、「一種被老闆寵壞的員工」。

也有人認同原PO說，「好比在火鍋店上班，員工餐太豐盛，出去吃飯真的很難選擇，比員工餐差就買不下去」、「我家開餐廳，去到外面吃什麼，都覺得『哦～跟我平常吃都是一樣』的道理」、「餐廳做久了，真的會對美食免疫」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼每天吃這樣的員工餐，不胖也難。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲▼台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲▼台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲▼台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌。（圖／翻攝自廚藝公社）

ET快訊
Baby「高聳澎臉」爆再進化！無P近照網狂虧：蘋果肌快炸了
憑禮服認出腐屍是頭等艙貴族　鐵達尼號最後一艘救生艇影像曝光

關鍵字：燒烤,台南,牛排,羊小排,法國藍龍蝦,烏魚子,魚子醬,爆笑公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

甄選入學採計學測科目「5選4」　學生被看見的機會增加了

上男廁一蹲下！他驚見隔間板神秘小洞…對眼「40歲壯大叔」：在看我

再度與彰化家扶兒相見歡　魏德聖：孩子你們未來一定精彩

春遊補助加碼為何「獨厚青年」？老人喊不公　觀光局揭背後原因

又見保育綠蠵龜魂斷碧砂漁港　基隆第二岸巡隊員協助打撈上岸

批中天弄臭媒體名聲　世新學生發起「我反旺中」連署

吃完麥當勞！他伸手「搓3秒杯杯」擦乾淨　萬人共鳴笑：大家都一樣

網購買鞋不合腳？雲科大生發明量腳APP得金牌　俄發明展台灣奪26金

台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌　員工妹崩潰：變胖了

光華高工拚評鑑　「薪水含假日上班費」拗教職員假日加班

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

《愛上觸不到的你》核彈級噴淚！　「寇弟」患罕見疾病超虐～

甄選入學採計學測科目「5選4」　學生被看見的機會增加了

上男廁一蹲下！他驚見隔間板神秘小洞…對眼「40歲壯大叔」：在看我

再度與彰化家扶兒相見歡　魏德聖：孩子你們未來一定精彩

春遊補助加碼為何「獨厚青年」？老人喊不公　觀光局揭背後原因

又見保育綠蠵龜魂斷碧砂漁港　基隆第二岸巡隊員協助打撈上岸

批中天弄臭媒體名聲　世新學生發起「我反旺中」連署

吃完麥當勞！他伸手「搓3秒杯杯」擦乾淨　萬人共鳴笑：大家都一樣

網購買鞋不合腳？雲科大生發明量腳APP得金牌　俄發明展台灣奪26金

台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌　員工妹崩潰：變胖了

光華高工拚評鑑　「薪水含假日上班費」拗教職員假日加班

北海道直擊／王柏融周邊商品發燒　應援毛巾賣到斷貨

「像拿逗貓棒逗韓粉」　王世堅：2020請韓國瑜別再殘忍

「老公你在哪裡？」88歲老嫗半夜出門尋夫　她忘記丈夫已死

小鮮肉穿女裝露四角褲了！陳妤調情怕刺到「重要部位」

報稅系列／要養對！申報扶養4大眉角一次懂　省稅不踩雷

日職／滾滾滾！王柏融第三打席又是滾地球　前2戰共6滾

家門口總踩到「黃金」　網PO柴柴照：「請主人拿出公德心」

花錢也不能當老大　塞爾提克禁爆粗口球迷進場2年

正妹爆乳秀長槍　美國少女狂拍「槍枝AV」成潮流

這！就是美女／可愛迷人的電眼甜心　張荷比曬美臀駕馭慵懶風

生活熱門新聞

用路人注意！7交通新制4/1上..

雪乳深溝賣金鍊　真相曝光萬人傻..

即／大片雨帶夜襲！北台防瞬間炸..

感情發展太快好嗎？

做黑白土！童裝闆娘臭臉秒送走大..

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友..

媽幫女兒請假出遊　長輩狂唸網卻..

學生87字短文《記憶中的味道》..

好市多廚房神器　網：別接觸食物

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

哀怨零用錢很少！行情價曝光…人..

她被曖昧對象撩1句　結局神展開

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

更多熱門

相關新聞

台南仁德區民宅火警　搶救及時未延燒鄰宅

台南市仁德區保華路265巷內發生住宅火警，消防局派出16部消防車前往搶救，消防人員發現起火民宅是二樓RC三樓鐵皮構造連棟式建築物，目前三樓有濃煙竄出，經消防人員全力射水搶救，火勢於30分鐘內撲滅，三樓房間燒燬，幸未有人員傷亡及延燒鄰宅，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

騙點數被拆穿！茶妹淚訴12分鐘：錢難賺

4個家要養…台南醫師「偽造病歷」賺千萬

全國資源回收考核　台南連續9年獲獎

為射擊運動長遠發展　台南應恢復射擊靶場

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

用路人注意！7交通新制4/1上路

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面