台南佛燒烤！老闆每天「法國藍龍蝦＋戰斧牛排」擺全桌　員工妹崩潰：變胖了

▲老闆整個佛炸，超霸氣疼員工，直接砸重本端出羊小排。（圖／翻攝自廚藝公社）

網搜小組／綜合報導

「老闆試圖養刁我們跟養胖我們！」台南一名女網友到燒烤店打工整個嚇壞，每次休息用餐時，總能見到老闆端出超狂餐點，像是松露魚子醬、法國藍龍蝦、戰斧牛排、烏魚子夾生蠔等，害得她嘴巴都都變「刁」了，自己出去吃飯都難再有驚豔感，因為她都吃膩了。

該名女網友在臉書「廚藝公社」幸福PO文說，老闆燒烤台會出現很多神奇的員工餐，從羊小排到法國藍龍蝦，偶爾還會出現戰斧牛排、烏魚子夾生蠔，奶油沙公（青蟳）、日本和牛、松露魚子醬佐牛排等一系列浮誇美食。

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▲老闆～桌子都快要擺不下了啦XD。（圖／翻攝自廚藝公社）

老闆的用心良苦疼員工，讓她既幸福又崩潰，嘴巴都被養刁了；她笑說，雖然打工起來很開心，但休假去外面吃燒烤或者一些厲害的食材，再也沒有驚豔的感覺，「內心都會覺得『哦～好像吃過』，而且跟朋友聚餐時，燒烤類的都直接不考慮。」

燒烤店老闆不僅用食材大方，還會嘗試多種烹煮方式做變化，讓料理更有創意，讓員工在用餐時不會有吃膩的情緒。原PO透露，老闆之前還想把龍蝦拿來包水餃給員工吃，甚至烤過湯圓、餛飩，「老闆根本是試圖養刁我們跟養胖我們！」

▲這是員工餐，不用懷疑！（圖／翻攝自廚藝公社）

老闆霸氣疼員工，引來網友紛紛留言羨慕說，「我突然想轉行了」、「我只想知道還缺員工嗎」、「缺人嗎？退休後可以去打工嗎」、「突然覺得我平常吃的晚餐根本弱到爆」、「妳應該是老闆娘吧」、「一種被老闆寵壞的員工」。

也有人認同原PO說，「好比在火鍋店上班，員工餐太豐盛，出去吃飯真的很難選擇，比員工餐差就買不下去」、「我家開餐廳，去到外面吃什麼，都覺得『哦～跟我平常吃都是一樣』的道理」、「餐廳做久了，真的會對美食免疫」。

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▼每天吃這樣的員工餐，不胖也難。（圖／翻攝自廚藝公社）