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娶越南女附「5超嚴苛條件」...他仍讚比台女好！網傻眼：頭殼壞去？

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▲▼結婚（圖／Pixabay）

▲台男列出娶越南女友條件，網友傻眼。（圖／示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

台灣社會普遍印象中認為越南女孩身材好、皮膚白，而且還很聽話溫順，讓台男趨之若鶩想娶回家，不把台女放眼裡。不過一名男網友就在臉書粉專「靠北女友」PO文表示，自己準備娶交往9月的越南女友，每月要給對方2萬元寄回家，自己剩下的薪水要照顧女友和孩子，但他還是問「是不是比台女好」，讓網友傻眼爆。

這名男網友提到，最近準備與交往9個月越南女友結婚，對方離過婚，帶著一名17歲的女兒，由於要結婚了，女友希望他可以給一些承諾，包括他名下值一千多萬的透天厝要登記為公司共有，每月支付女友要寄回家的2萬元，剩下的5萬薪水是全家生活費，而女友有兼做直銷賣保養品和賣紅酒，但這筆收入是對方的零用錢，他無權過問。

另外，在私生活方面，兩人上床時必定得戴保險套，他也不能要求女友口交，也有共識不生小孩，而任一方在外面有小三的話就是直接離婚。這些條件看似嚴苛，但男網友還是問，「我第一次結婚娶外配，不知道這樣條件是不是比台灣女人好多了？」

請繼續往下閱讀...

這樣的發文讓網友好傻眼，紛紛說這名男網友是不是傻了，其中一名網友神回覆「你直接娶女兒不就好了」，被網友封為「正解」，其他人則留言表示，「炫富還是炫傻」、「很快對方就會拿你的財產回越南老家蓋豪宅」、「台灣女人好很多！」 、「看不起台灣女人？」、「我只知道這個條件已經證明你不只是盤子了」、「要不要換個腦袋」。

▼台男娶越南妹碰超嚴苛條件，仍覺得比台女好。（圖／翻攝自臉書）

▲▼台男娶越南妹碰超嚴苛條件，仍覺得比台女好。（圖／翻攝自臉書）

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關鍵字：外配,結婚,越南,靠北女友

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