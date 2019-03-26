男友洗頭完「神秘中藥味」狂飄！她一聞傻住：睡超安穩　網笑：熟悉的味道

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

「那是洗OO的啦！」一名女網友日前發文表示，男友在她家洗澡時，誤把私密處清潔液當洗髮精，雖然對方一度覺得奇怪，為何會有中藥味，但洗完後不僅蠻喜歡那個味道，也睡得很安穩，讓發現真相的她哭笑不得。

女網友在dcard分享這段趣事，前幾天跟男友一起在廁所洗澡時，她在洗手台前洗臉，而對方進到淋浴間裡洗頭，當時男友問說洗髮乳是哪罐，而她也沒多想，直回「白色矮矮的那罐，有看到嗎？」

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男友依照她的形容，不疑有他的拿來洗頭，還忍不住問，怎麼有中藥味；那時女網友還沒意識到，也不解為何對方會這樣說，只是簡單應付道，「怎麼會有？我洗就沒有中藥味啊，很香啊。」

▲結果男友一覺好眠。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

後來回到床上，她聞到了男友頭髮上的味道，突然覺得超熟悉，接著不禁在心裡大喊，「天啊！是我洗下面的清潔液，剛好它瓶身也是白白的，但我忘記清潔液也在淋浴間裡了。」雖然有一絲愧疚，不過原po發現，男友似乎蠻喜歡這個味道，而且也睡得非常安穩。

對此，網友們紛紛笑回，「熟悉的麥香最對味～」、「傻孩子還是別告訴他好了」、「講真的…我也差點用到」、「以後就用那瓶洗頭了」、「我笑翻哈哈哈哈，前幾天男友也搞錯，拿洗下面的去洗頭」、「原來有這種東西」。

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