華聞快遞／瑪河氣油田將增加液態乙烷等「3產品」　預計年產6.6萬噸

▲新疆油田瑪河氣田增壓及深冷提效工程日前舉行開工儀式。（圖／翻攝自中新社）

《新疆》瑪河氣油田將新增液態乙烷等「3產品」 預計年產6.6萬噸

新疆油田採氣一廠29日指出，位於新疆北部準噶爾盆地的新疆油田採氣一廠的瑪河氣田增壓及深冷提效工程主體工程28日正式動工。該工程整體分為三個階段運行，採用「高壓集輸、分子篩脫水、丙烷預冷+膨脹機深度製冷、乾氣回流、外輸氣增壓」工藝。（中新社）

《四川》天齊鋰業2018年實現淨利潤22億元 海外收入同比增長143%

天齊鋰業28日公開2018年年度報告，公司實現營業收入62.44億元（人民幣，下同），同比增長14.16%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤22億元，同比增長2.57%；經營活動產生的現金流量淨額為36.2億元，同比增長16.95% 。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.8元(含稅)。整體來看，公司主營業務表現依然穩健。（新浪財經）

《廣西》廣西探索綠色金融新措施 促經濟生態協調發展

廣西首筆生態公益林預期收益權質押貸款日前在廣西河池市環江毛南族自治縣下南鄉南昌屯發放。這是廣西銀行業內首次推出的綠色金融產品，創新了抵押擔保方式和貸款期限。業內人士認為，這措施將進一步破解林權融資貸款難的問題，有利於推動綠色金融、林下經濟、生態保護良性發展。（新華社）

《新疆》逾800家企業千種暖通產品 助力新疆清潔供暖

2019「一帶一路」新疆暖通展覽會29日在烏魯木齊開幕，大陸逾800家暖通企業攜帶節能、環保、低碳、綠色、清潔采暖等千餘種產品亮相。近年來，新疆各地以「煤改電」、「煤改氣」等工程來調整能源消費結構，更加節能環保的電採暖、天然氣採暖設備備受青睞。（中新社）

▲工作人員對燃氣管道調壓設備進行保養維護。（圖／翻攝自中新社）

《廣東》深圳機場將新開和加密多條航線國際 客運航線將突破50條

從3月31日起至10月26日，深圳機場將執行夏秋季航班計劃。此次航班換季後，深圳機場每週計劃執行航班超過7500班。新航季，深圳機場將新開直飛羅馬、德黑蘭、名古屋等多條國際客運航線，國際客運航線將突破50條。（中新社）

《海南》海南立法推進極簡審批 改革由試點向全省重點園區鋪開

海南省人大常委會近日通過《中國自由貿易試驗區重點園區極簡審批條例》，規定在大陸全省各重點園區逐步推行規劃代立項審批等極簡審批做法。該條例自今年4月1日起實施，標誌著海南極簡審批改革有了立法層面的支撐。（新華社）

《浙江》浙江首個「菜鳥」在未來園區啟用 機械臂助發貨效率提升4倍

菜鳥在浙江省內的首個未來園區在嘉興完成升級啟用，園區內引入機械臂作業，發貨效率提升4倍，持續為江浙滬皖物流提速。據悉，目前多個地方政府紛紛向菜鳥伸出「橄欖枝」，希望通過未來園區的落地，促進當地物流IoT智能升級，廣州或將成為未來園區落地的下一城。（中新社）

▲菜鳥未來園區機器臂作業情景。（圖／翻攝自中新社）

《廣東》廣州南沙郵輪母港運營公司成立 下週將展開航線洽談

由廣州海港商旅有限公司與中交城市投資控股有限公司，合資組建的廣州南沙國際郵輪母港運營管理有限公司29日正式簽約成立。據介紹，運營公司將負責廣州南沙國際郵輪母港建成後的日常運營管理。（中新社）