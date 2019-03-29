華聞快遞／5度舉牌後再出手！永輝超市擬約收購中百集團

▲地處湘西州的湖南星際動力新能源有限公司。（圖／翻攝自中新社）

《福建》5度舉牌後再出手！永輝超市擬約收購中百集團

時隔近2年，永輝超市又盯上中百集團的控股權，這一次，採取的方式是要約收購。中百集團28日發佈公告，永輝超市擬通過要約收購的方式，將其持股比例從目前的29.86%提高至最多不超過40%，即預定要約收購公司總股本的10.14% 。本次要約收購的價格為8.10元（人民幣）／股，較中百集團最新收盤價6.59元／股溢價23%。（新華社）

《貴州》貴州茅台2018年報出爐！每日淨賺近億元

貴州茅台於28日晚間發佈2018年年報顯示，其2018年全年營收736.39億元（人民幣，下同），實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤355.85億元。全年每股收益28.02元，公司宣布2018年度擬10派145.39元。（南方都市報）

《湖南》承接產業轉移！湘西3年來州引資1210億元

從2015年至2018年，湖南湘西土家族苗族自治州與長三角、珠三角、港澳台、環渤海四大經濟圈地區，簽訂承接產業轉移合同項目325個，合同引資1210億元。2019年，湘西州搶抓湘南湘西承接產業轉移示範區建設機遇，力爭新引進“三類500強”企業10家、投資項目15個，實現外資到位500萬美元，增長15%以上。（中新社）

《廣東》2018年度深圳創投機構逆市擴張

2018年度大陸深圳創投系列榜單發佈會28日在此間舉行。在會上所發佈的「2018年度中國深圳創投行業分析報告」顯示，2018年深圳創投機構逆市擴張，投資金額和項目數量較2017年分別增長8%和36%。（中新社）

《湖北》櫻花園遊客再創歷史新高武漢催熱「賞花經濟」

「賞花遊」成為時下武漢最熱的詞彙。武漢大學3萬個網上預約賞櫻花名額在22日的前一天就被搶空；東湖櫻花園入園人次突破8萬，再創歷史新高。3月22日武漢到站旅客量為85114人，其中大多數為賞花遊客。武漢火車站工作人員劉奎書表示，借助武廣高鐵，廣東、香港遊客慕名而來；同時，今年遊客來源地範圍更廣，北方客人逐步增多。（新華社）

▲「賞花遊」成為時下武漢最熱的詞彙。（示意圖／七逗旅遊網提供）

《山東》京東工業品打造橫向數字化鏈接力 助企業供應鏈管理「實現乘數效應」

大陸首家「燈塔工廠」企業海爾集團剛剛與京東達成戰略合作，雙方宣布將重點針對工業物聯、園區成套服務模式深化合作，探索工業品採購的數字化升級。海爾圍繞企業日常運營及供應鏈管理髮起的數字化變革，也是大陸實體經濟轉型大背景下的一個縮影。（中新社）

《浙江》產品漲價預期強烈 浙江染料2巨頭「4天3漲停」

江蘇鹽城化工廠染料車間爆炸事故對A股市場的影響還沒有結束。浙江龍盛和閏土股份2大染料巨頭28日再次受到資金追捧，股價雙雙漲停。近日4個交易日中，2大浙江的化工龍頭有三天漲停，浙江龍盛累計漲37.74%，閏土股份累計漲22.3%。同時染料板塊的吉華集團漲停，安諾其大漲5.15%。

《廣東》廣州宅地供應大年！市區地供應增加

廣州市規劃和自然資源局近日公佈《廣州市2019年建設用地供應計劃》，其中涉及205宗商住商服用地，總用地面積約925萬平方米，較《2018年供地計劃》總面積增加3.1%，為近四年供地計劃第二高位，僅次於2017年計劃供應量。根據《計劃》顯示，2019年將供應117宗，共計約667萬平方米商住（含住）用地，扣掉回遷、安置房後，剩餘96宗，共計約578萬平方公尺用地。（新華社）

▲白雲區石井一帶今年將成為居住用地供地大戶。（圖／翻攝自新華社）