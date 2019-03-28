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美國務卿指控埋「債務陷阱」　耿爽：賊喊捉賊注定失敗

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▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲針對美國務卿稱埋「債務陷阱」，耿爽回應，這是不實指控。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日指出，中方埋下「債務陷阱」，以及透過企業從事間諜活動。對此，大陸外交部發言人耿爽今（28）日主持召開例行記者會時表示，這些都是不實指控，「美方這麼做是為了維護自身經濟及科技霸權地位，賊喊捉賊的這齣把戲是注定要失敗的。」

耿爽強調，基於相互尊重、平等互利，大陸積極與發展中國家展開合作，在自身能力所及的範圍內，提供不求回報地任何政治條件援助，同時也促進了當地經濟社會發展和民生改善；然而，這段時間以來，「美方某些政客處處攻擊、抹黑中國」，將發展援助解讀成「債務陷阱」，甚至誹謗企業從事間諜活動，這些「莫須有」罪名極不道德、不公正。

▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透社）

▲耿爽指出，沒有哪個合作國家因此而陷入「債務陷阱」。（圖／路透社）

大陸一貫要求企業在國外展開業務時，必須以嚴格的態度遵守當地法規。此外，耿爽也指出，「有關地區和國家債務中的中國合作項目債務所佔的比例非常小」，因此沒有哪一個合作國家因此而陷入所謂的「債務陷阱」，而美方的說法與事實根本不符合。

耿爽強調，美方某些勢力不段造謠、打壓大陸企業，甚至還到處散播「透過企業從事間諜活動」的謠言，「而這些都是純屬惡意中傷」，美方這麼做是為了維護自身經濟及科技霸權地位，「大家應該秉持端正心態，客觀正確看待一切，停止對中國的造謠誹謗，多做些有利於中美合作的事」。

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關鍵字：國務卿,債務陷阱,外交部,間諜活動,企業,例行記者會

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