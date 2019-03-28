受春假影響大陸工、企業利潤下跌14%　汽車產業大減1695億最慘

▲大陸1、2月份的「工業企業利潤」同比大跌14%，尤其是汽車、石油加工、鋼鐵、化工等行業下降明顯。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局27日公佈2019年1、2月份的「工業企業利潤」報告，內容顯示，「全國規模以上（年主營業務收入2000萬元人民幣以上）」工業企業實現利潤總額達7080.1億元（台幣約3.2兆），與去年同期相比下降了14%。據悉，「春節假期因素」是影響工業利潤下降的主因，其中，汽車行業最慘，減少了370億元（台幣約1695億）。

根據統計，41個工業大行業在1、2月，有20個行業比去年同期利潤總額增加，而1個行業維持不變，20個行業則減少。就部分主要行業的同比數據顯示，專用設備製造業利潤總額增加14%，電氣機械和器材制造業增加10.9%，電力、熱力生產和供應業增加4.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降70.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降59.0%，汽車制造業下降42.0%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降34.5%。

綜合陸媒報導，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，工業利潤下降的主因是「部分重點行業利潤下降」及「春節假期因素」所導致，「與去年的1、2月份相比，今年春節假期對工業企業生產經營影響周期更長，以客觀上的角度來看，也對企業生產經營帶來了影響」，尤其是汽車、石油加工、鋼鐵、化工等行業，利潤下降十分明顯。

▲2019年1-2 月份規模以上工業企業主要財務指標、企業經濟效益指標。（圖／翻攝自大陸國家統計局）

受工業品價格下降等影響，1、2月份的汽車行業利潤比去年同期減少370億元（台幣約1695億），石油加工行業減少317億元（台幣約1455億），鋼鐵行業則減少290億元（台幣約1331億），化工行業也減少188億元（台幣約863億）；上述的4個行業總和讓利潤迅速下拉了14.2個百分點。

雖然工業企業利潤比起去年下降不少，但大陸的工業企業資產負債率也呈現下降趨勢。今年2月底，「全國規模以上」的工業企業資產負債率為56.9%，與去年同期相比，降低了0.2個百分點；此外，國有控股企業的資產負債率為58.6%，也比同期降了1個百分點，有此可見，大陸的國有企業「去槓桿化」的成效明顯。