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身穿性感服裝太Over！芭比娃娃誕生60年大陸「紅不起來」原因曝光

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▲▼芭比,芭比娃娃,Barbie。（圖／達志影像／美聯社）

▲20多年前，芭比娃娃售價過高，讓許多父母買不下手。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

全球知名玩偶芭比娃娃3月9日剛過60歲生日，在過去這幾十年中，一直是歐美女孩的玩具心願清單榜首。然而進入大陸市場20多年，芭比娃娃卻是個「可望而不可及」的玩具，主要是因為當時的「售價過高」，加上身穿性感服裝，讓許多父母難以接受、買不下手。

芭比娃娃是20世紀的暢銷玩偶，由羅絲·漢德勒發明，至今已60歲；而全世界第一個在市面上販售的塑膠芭比就在新北市泰山區。據了解，2002年的《經濟學人》提到，全球平均每2秒鐘就會賣出1個芭比娃娃，3到11歲的美國女孩平均一人就擁有10個芭比娃娃，同時不僅在150個國家受到歡迎，更讓「芭比」母公司美泰成為玩具業的第一把交椅。

▲Monday Blue。（圖／翻攝Pixabay、Barbie Style IG）

▲在過去這幾十年中，芭比娃娃一直是歐美女孩的玩具心願清單榜首，不過對大陸來說，卻是遙不可及的玩具。（圖／翻攝自boredpanda）

即便在歐美國家銷售一空，芭比娃娃在大陸並非如此。在20年前，芭比母公司美泰還沒在大陸建立子公司，只是透過當地代理商，以進口的方式把玩具賣到那裡，造成售價超過200元（台幣約918元）；雖然受到許多女孩的喜愛，但是卻買不起，漸漸讓他們不再因為擁有一個芭比娃娃而感到驕傲，這也是為什麼芭比娃娃無法融入大陸文化的原因。

綜合陸媒報導，大陸父母對於價格十分敏感，一個芭比娃娃最便宜也要69元（台幣約361元），但絕大部分都要將近200元（台幣約918元）；除此之外，他們也希望自己的孩子努力學習，而不是只會玩，再加上芭比娃娃的窈窕曲線及一身性感服裝讓大陸父母覺得難以接受。

在過去，大陸女孩幾乎都是玩布娃娃長大，漸漸地這些毛絨絨的玩具模糊了大家對性別的印象。除此之外，當時芭比還有個一個男朋友叫「Ken」，有些家長給孩子買了芭比後就拒絕買Ken娃娃，原因是因為他們無法接受自己的女兒幫一個裸體男娃娃換衣服，甚至還讓芭比和Ken談戀愛。

▲▼芭比推出歷史有名女性的娃娃。（圖／翻攝自barbie網站）

▲芭比娃娃樣貌不斷在改變，不過在大陸的銷售量依然遠遠落後於樂高。（圖／翻攝Pixabay、Barbie Style IG）

在大陸市場中，目前的銷售通道主要集中在玩具店和賣場。而美泰也試圖讓芭比的形象與大陸消費者更近，例如過去曾推出以范冰冰為原型的娃娃，後來還有演員關曉彤、惠若琪、譚元元等，以鼓勵年輕女性大膽追夢作為宣傳。即便如此，美泰在大陸一直落後於樂高，更不是芭比娃娃銷售佔比最高的國家。

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關鍵字：芭比娃娃,性感,服裝,玩具,Ken,美泰,歐美

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