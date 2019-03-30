兩岸首座　台大學「實訓教學中心」浙江玉環揭牌

▲大陸首座「台灣高校實訓中心」29日上午，在浙江省玉環市舉行揭牌典禮 。（圖／主辦方提供）

記者陳政錄／上海報導

為增強兩岸青年人才交流，位於浙江玉環跨界自造融創園內，大陸首座「台灣高校實訓中心」29日上午舉行揭牌典禮，大葉大學成為首家入駐台校。玉環市沙門鎮黨委書記駱駿騫指出，實訓中心創新採用「3+1」教學模式，學生可在第4個學年度透過該平台，赴玉環學習、工作實踐，搭建兩岸產學合作新模式。

駱駿騫在致詞時指出，本次成立的台灣高校實訓教學中心，可讓實訓生在台灣當地大學學習3個學年後，有平台和機會，赴浙江玉環進行1學年的課程學習、工作實訓，亦可深入當企企業、鄉村等領域開展各類實踐和合作，該「3+1」教學模式尚屬大陸首創，也是沙門、玉環深化與台灣產學研合作的全新嘗試。

▲玉環市沙門鎮黨委書記駱駿騫。（圖／主辦方提供）

落實浙江省「惠台76條」，玉環跨界自造融創園於2018年7月成立，係浙台（玉環）經貿合作區搭建兩岸青創發展、合作交流示範區的主要載體。根據統計，成立以來已有超過50位台灣青年參與、入駐園內青創項目或在此工作，共簽訂合作協議11項，涉及高新技術、鄉村振興、工業設計、農業物流、醫療等領域。

「台灣高校實訓中心」揭牌儀式上，台灣大葉大學與融創園簽訂合作，成為第一家入駐的台灣學校。大葉大學設計暨藝術學院院長黃子坤指出，基於近兩年與融創園成功舉辦暑期實習營的基礎上，發現玉環、台灣兩地互補性強、資源豐富，透過合作可增強兩岸青年人的的交流、互動。

▲大葉大學和浙江玉環「台灣高校實訓中心」簽訂合作 。（圖／主辦方提供）

駱駿騫表示，玉環跨界自造融創園成立後，有助於沙門、玉環的鄉村振興事業、科技孵化、人才引進和產業轉型升級等，本次台灣高校實訓教學中心在沙門正式落成，將進一步為兩岸青年搭建平台，為思想、創意、文化交流提供舞台。

典禮結束後，玉環市沙門縣舉辦青年企業家代表、台灣方面的大學師生共同參與的「智聯兩地·共話發展」主題沙龍，交流兩岸創新發展方向，並推進未來更多台灣學校入駐實訓中心、更多浙江企業、學校與中心合作。

▼揭牌典禮上，邀請台灣實訓生代表出席、致詞。（圖／主辦方提供）