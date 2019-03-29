出身豪門卻淪小三！26歲正妹女主播「心煩當後母」狂吸毒解悶遭逮

▲雅琪心煩自己莫名變成後母，因而吸毒解悶。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市的26歲網路正妹主播雅琪，從小含著金湯匙出生，沒想到卻慘淪為小三。她與男友交往6年才發現對方早已有家庭，甚至是2個孩子的爸；雖然男友已和正宮離婚，但她不想年紀輕輕就當媽，因此便藉著吸毒來解悶；近日遭警方逮捕。

綜合陸媒報導，身高170公分雅琪在網路界是小有名氣的主播，不僅家境相當優渥，也因長相出眾、身材姣好，受到許多網友喜愛，甚至是不少宅男心目中的粉絲。不過她的私人生活過得相當糜爛，不僅常常上夜店，甚至還大手筆買下名牌包，花錢一點也不手軟。

▲出身豪門的雅琪不僅淪為小三，甚至還染上毒癮，葬送大好前程。

事實上，追求者不乏的雅琪與男友李明已交往6年，但卻發現對方已有家庭，還有一對兒女。2018年年底李明為了讓雅琪有個名分，因此與正宮攤牌離婚。不過，雅琪想到自己年紀輕輕就得當上2孩子的後母，而且還不是親生的，心中鬱鬱寡歡，便與男友吸毒放鬆，甚至成癮淪為毒蟲。

▲正妹女主播事後被帶至警局時哭訴，非常後悔，決定痛改前非。

事後，雅琪向警方表示，自己因為被男友逼婚，不想這麼早當媽，因此吸食大麻藉此放鬆心情。不過，她也發現，自從染上毒癮之後，自己變得越來越笨、記憶衰退，甚至時不時對著別人發脾氣。目前雅琪也因吸毒被行政拘留15天，男友李明則被拘10天。

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