3屁孩吃「13元炸薯條」不付帳！直接殺死老闆　網：他們是魔鬼

大陸中心／綜合報導

四川省出現3位平均年齡15歲的孩子，因為不想付3元人民幣（約新台幣13元）的炸薯條（炸洋芋）費用，狠心悶死女老闆，事後還搶走現場幾十塊錢。寶興縣公安局循線追查，已抓到殺人的孩子，雖然三人對作案事實供認不諱，但有網友認為，這麼小就會殺人，「這不是孩子這是魔鬼」。

▲案發現場有不少居民圍觀。（圖／北京時間）

綜合陸媒報導，四川寶興縣五龍鄉28日有間馬鈴薯小吃店發生命案，三位嫌犯分別為14歲詹小弟、15歲黃小弟，以及16歲的張小妹。

案發當日，三個孩子來到學校對面的店舖吃炸馬鈴薯，但身上都沒半毛錢，拿到食物後打算白吃白喝偷溜，沒想到被胡姓女老闆發現後，雙方起了衝突。扭打過程中，3人想到「未成年犯法沒有刑責」，決定把白吃白喝升級成搶劫，女老闆雖然奮力抵抗，但最後仍被衣物悶死，手還掙扎到骨折。

▲炸薯條示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

當地村民指出，犯案的三個孩子都出身單親家庭，長期在外閒晃，晚上住在車站、菜市場；鄰居們經常提供飯菜讓孩子果腹，對面學校還有一位老師曾給過他們50元錢吃飯。

寶興縣教育局安全科人員表示，三位兇手都不是學生。目前寶興縣公安局已抓到3位兇手，均坦承作案事實，案件正在持續偵辦中。

案件曝光後，不少網友認為，「這不是孩子這是魔鬼」，「犯罪年齡越來越小，要全社會提高警惕，教育好自己小孩」，「滿14了，請按成年人量刑」。

▲寶興縣公安發布的通報。（圖／翻攝自紅星新聞）