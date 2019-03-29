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華聞快遞／智慧零售門市達3000家！蘇寧提「3超計劃」加碼佈局京津冀

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▲華聞快遞／智慧零售門市達3000家！蘇寧提「3超計劃」加碼佈局京津冀（圖／翻攝自中新社）

▲2019年京津冀智慧零售門市店達3000家。（圖／翻攝自中新社）

《江蘇》加碼京津冀佈局：蘇寧發布「3超計劃」

京津冀三地蘇寧齊聚天津，28日對外發布「3超計劃」，將聚焦京津冀協同發展與全產業鏈升級，加速智慧零售佈局，服務京津冀協同發展。2019年是京津冀協同發展5週年，在頂層設計理念的指導下，京津冀協同發展戰略正深刻改變區域發展的「版圖」，為企業發展提供了廣闊的空間。（中新社）

《上海》上海新奧燃氣攜手浦江氣體「佈局氫能產業鏈」

上海新奧燃氣發展有限公司與上海浦江特種氣體有限公司，在上海簽署戰略合作框架協議，協同長三角氫能經濟一體化，共同佈局氫能產業鏈。上海新奧燃氣專注於上海及其周邊地區綜合能源業務的開發及投資，全面佈局城市能源、交通能源、能源貿易，提供清潔能源整體解決方案。（中新社）

《甘肅》瓜州「保姆式」服務企業：解送審訊批開工、招工融資難

甘肅酒泉市瓜州縣工業和信息化局局長李鐵指出，往年很多企業大多在3月底4月初復工，今年通過我們主動幫企業解決實際問題，很多企業3月初就開工復工了，甚至還有幾家企業沒有停工。今年，甘肅瓜州縣抽調的102名工作人員已進入企業，展開「三​​幫一聯」，為企業提供全方位的「保姆式」服務，幫助企業解決審批手續、復產開工、招工融資等困難。（中新社）

▲華聞快遞／智慧零售門市達3000家！蘇寧提「3超計劃」加碼佈局京津冀（圖／翻攝自中新社）

▲甘肅瓜州企業開春復工率達87.1%，圖為企業施工現場一片繁忙景象。（圖／翻攝自中新社）

《廣東》貨流更快、成本更低、優勢更大！粵港澳大灣區跨境物流大提速

一輛粵港兩地牌貨車只停留幾秒，就通過廣州南沙保稅港區物流區入閘口。得益於海關的粵港跨境貨棧項目，貨物一到香港機場直接裝車運到南沙庫區理貨報關，兩地一關鎖，不用再現場交單證，物流通關3個小時左右。廣州盈通物流供應鏈有限公司總經理張國強表示，在粵港貨棧分揀打包，每個包裹只花4、50元（人民幣，下同）。（新華社）

《北京》2019第二十三屆軟博會6月在北京召開

2019第二十三屆中國國際軟件博覽會將於2019年6月28日至6月30日在北京展覽館舉行，屆時將有來自30多個國家和地區的400多家企業和機構的院士、專家、企業代表等參會。（中新社）

《湖北》武科大49項科技成果轉化　簽約總金額65.36億元

2019年第一批科技成果轉化·武漢科技大學專場簽約活動29日在武漢舉行。武科大49項科技成果與企業、投融資機構現場簽約，簽約總金額65.36億元人民幣。據了解，此次簽約的49個項目包括CAR-T技術、耐腐蝕高強度金屬複合材料、機器人交互技術、智能工業機器人、污水處理、炭材料等，涵蓋生物醫藥、材料、智能製造、環保等領域。（中新社）

《貴州》貴陽大數據交易所將推大陸首個數據需求在線撮合平台

為推動數據交易供給側改革，滿足更多合法合規的數據需求，貴陽大數據交易所將推出中國首個數據需求在線撮合平台。2015年4月掛牌運營的貴陽大數據交易所，歷經4年多發展，已有2000多家會員，接入225家優質數據源，上線4000多個數據產品，可交易數據涵蓋電商、能源、衛星等30多個領域。（中新社）

《廣西》廣西全面加快陸海新通道建設！

廣西服務西部陸海新通道建設的海鐵聯運重要工程「欽州港東站集裝箱辦理站東站作業區」29日正式投入使用，西部陸海新通道貨物進出口效率實現大幅提升。（中新社）

▲華聞快遞／智慧零售門市達3000家！蘇寧提「3超計劃」加碼佈局京津冀（圖／翻攝自中新社）

▲從欽州港開出的西部陸海新通道運輸的貨物，目前已經通達71個國家、155個港口。（圖／翻攝自中新社）

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,江蘇,上海,甘肅,廣東,北京,湖北,貴州,廣西,智慧零售門市,3超計劃

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