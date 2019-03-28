支持大灣區興建機場　陸交通部提「7方面」：正在規劃直通香港高鐵

▲大陸交通部正在計劃建構一條從香港直通大陸的高鐵。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今（28）日舉辦新聞發佈會，交通運輸部政策研究室主任、新聞發言人吳春耕指出，目前正在研究制定《關於支持粵港澳大灣區交通運輸發展的實施意見》，將著重「7方面」工作，支持粵港澳大灣區建設世界級的機場群，提高效率與效益。

除了廣深港高鐵之外，大陸交通部也正在計畫建構一條從香港直通大陸的高鐵。吳春耕表示，交通基礎建設的互相連通是粵港澳大灣區規劃中的一個重要環節，「粵港澳大灣區目前完成了安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代交通運輸系統」，特別是通車後的港珠澳大橋，還有廣中澳、廣深港高鐵的興建和開通，有助於3地的經濟發展。

除了支持粵港澳大灣區交通運輸發展，吳春耕也提到，將著重「7個方面」的工作，「積極推動對外綜合交通運輸通道的建設」，包括鐵路未來的規劃構想，並且「在大灣區建構快速的交通網路」。另外，將「提升珠三角港口群的國際上的競爭力」，以及「建設世界級的機場」群，藉此提高效率、效益、服務水平。

▲吳春耕表示，支持粵港澳大灣區建設世界級的機場群。（圖／翻攝自大陸國務院新聞辦公室）

吳春耕也在新聞發佈會上表示，「將提高貨運、客運的運輸服務水平」，「7提升交通科技的創新能力」，更重要的是，「建構生態綠色的交通系統」，讓交通發展中的綠色和生態更加明顯地呈顯，在交通方便的之餘也同時維護好地球環境。

吳春耕強調，「將按照黨中央、國務院的決策部署，認真落實《綱要》」，特別要積極推動一些大項目確實落實，全力支持粵港澳大灣區的建設，加快建構出具有國際競爭力、影響力的現代化綜合交通運輸系統，讓大灣區成為富有活力及競爭力的一流灣區，以及世界級的城市群。